Pelota Emakume Master Cup de Verano Ibarrola y Gaminde, campeonas del Parejas Emakume Master Cup de Verano L.U. | EITB MEDIA Publicado: 28/09/2025 14:07 (UTC+2) Última actualización: 28/09/2025 15:23 (UTC+2) La navarra Aizane Ibarrola y la vizcaina Enara Gaminde se han proclamado campeonas del Campeonato de Parejas del Emakume Master Cup de Verano, tras derrotar por 7-22 a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara, en la final disputada en el frontón Hartza de Bermeo. Ibarrola y Gaminde, campeonas del Parejas Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: Ibarrola eta Gaminde, Udako Emakume Master Cupeko Binakako txapeldun

Aizane Ibarrola y Enara Gaminde son las campeonas de Parejas de la Emakume Master Cup de Verano 2025. La delantera de Huarte y la zaguera de Laukiz han dominado con mucha superioridad la gran final disputada ante Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara en el frontón Hartza de Bermeo, al imponerse por 7 a 22.

Estaba prevista una final equilibrada y ajustada, pero la sólida y joven pareja formada por Ibarrola y Gaminde ha mostrado una superioridad indiscutible durante todo el partido.

La estrategia de Ibarrola y Gaminde ha consistido en el acierto con el saque y hacer daño atrás. El bastón de mando lo ha asumido Gaminde, pero el trabajo ralizado por Arraiza también ha sido excelente, ya que ha demostrado una gran solidez atrás.

Mientras, la pareja colorada, formada por Arrizabalaga y Bergara, no ha tenido su día. Cabe mencionar que Olatz Arrizabalaga ha sustitudio a la lesionada Amaia Aldai en la final de Bermeo.

Así las cosas, las azules se han puesto por delante desde el principio, con seis tantos consecutivos. A medida que ha ido avanzando el partido, el parcial ha ido creciendo (1-10), lo que ha obligado a la pareja colorada a asumir riesgos para reducir ese parcial.

Arrizabalaga se ha echado atrás, intentando ayudar a Arrate Bergara, y se han creado huecos que la pareja azul ha aprovechado para alejarse más en el marcador. El parcial ha ido en aumento (3-15), lo que ha empujado a las coloradas a arriesgarse demasiado para restar la diferencia en el electrónico.

Mientras, la pareja azul ha sido dueña y señora del duelo, merced al acierto con el saque y a la seguridad en los cuadros traseros. Al final, la pareja formada por Aizane Ibarrola y Enara Gaminde se han impuesto por 7-22.

La final, tanto a tanto:

0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5,0- 6, 1-6, 1-7, 1.8, 1-9, 1.10, 2-10, 2-11, 2-12, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 4-15, 4-16, 4-17, 5-17, 5-18, 5-19, 6-19, 6-20, 7-20, 7-21, 7-22