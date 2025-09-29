Pelota
A las 22:15 horas
Las finales del Jai Alai League, esta noche, en EITB Media
EITB MEDIA
Por un lado, Elaia y Maia medirán sus fuerzas en la cancha con las de Oihana y Arai; por el otro, Urreisti y Basque se enfrentarán a Barandika y López. Ambos encuentros se podrán ver en ETB1 y eitb.eus, a partir de las 22:15 horas.
Jai Alai League
Euskaraz irakurri: Jai Alai Leagueko finalak, gaur gauean, EITB Median
El frontón Karmelo Balda de Donostia acogerá este lunes las finales del campeonato de cesta punta Jai Alai League. En categoría femenina, se disputará el encuentro Elaia Gogenola y Maia Goikoetxea vs. Arai Lejardi-Oihana Sorozabal. No hay claras favoritas, por lo que está por ver quién estrenará el palmarés de esta primera edición de mujeres.
En categoría masculina, Barandika y López tratarán de defender ante Urreisti y Basque el título obtenido el año pasado.
EITB Media emitirá las finales, tanto por streaming, en eitb.eus, como por televisión, en ETB1.