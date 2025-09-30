Pelota Cesta punta Barandika-López y Elaia-Maia, campeones de la Jai Alai League EITB Media Publicado: 30/09/2025 01:00 (UTC+2) Última actualización: 30/09/2025 01:00 (UTC+2) Elaia y Maia han ganado en tres sets a Sorozabal y Arai, por 15-9, 13-15 y 2-5, mientras que Barandika y López han hecho lo propio ante Urreisti y Basque, pero en dos juegos, 15-6 y 15-12. 1:57 Whatsapp

Euskaraz irakurri: Barandika-Lopez eta Elaia-Maia, Jai Alai Ligako txapeldunak

Con el frontón Carmelo Balda de Donostia-San Sebastián lleno hasta la bandera, Elaia Gogenola y Maia Goikoetxea, en el campeonato femenino, y Xabi Barandika e Imanol López, en categoría masculina, han ganado la final de la Jai Alai League 2025 tras derrotar a Oihana Sorozabal y Arai Lejardi y Eñaut Urreisti y Thibault Basque, respectivamente. Elaia y Maia han ganado en tres sets a Oihana y Arai, por 15-9, 13-15 y 2-5, mientras que Barandika y López han hecho lo propio ante Urreisti y Basque, pero en dos juegos, 15-6 y 15-12.

En categoría masculina, Xabi Barandika e Imanol López han comenzado mandando en la final (15-6). El delantero de Gernika y el zaguero de Zumaia han formado una pareja muy sólida en el primer juego, en el que se han impuesto con trabajo y relativa facilidad ante Eñaut Urreisti y Thibault Basque.

El segundo juego ha sido más parejo, pero en el momento decisivo Barandika y López han remontado y se han llevado la victoria (15-12). Por segundo año consecutivo el gernikarra y el zumaiarra se han llevado la final de la Jai Alai League.

En féminas no había favoritas y el partido ha sido de muchos vaivenes en el marcador. La tensión y los nervios se han dejado notar en un encuentro con muchos fallos. El partido ha comenzado bastante frío por parte de ambas parejas, con bastantes fallos. Las jugadas más destacadas las han realizado las dos delanteras en la primera mitad del set, primero Elaia ha realizado un gran dos paredes, y a continuación Sorozabal ha respondido con otro.

La contundencia de Arai y Sorozabal han sido suficientes para imponerse con comodidad en el primer juego (15-9). Los errores evidentes de sus rivales les han permitido marcharse rápidamente en el marcador. Elaia y Maia han tratado de equilibrar el set, pero no ha sido posible. Sin brillantez, pero la solidez de la zaguera campeona del mundo, Arai, ha sido clave para llevarse el primer juego.

A pesar de comenzar el segundo juego en la misma línea, con un evidente malentendido de la pareja de Berriatua, pronto le han dado la vuelta a la situación y se han adelantado 1-3 en el marcador, por primera vez en el encuentro. Sin embargo, Sorozabal y Arai no se han rendido y han apretado enseguida, equilibrando el marcador (4-4), y volviendo a adelantarse (6-4). A continuación, han jugado un largo tanto las dos parejas finalistas, y Elaia ha mandado la pelota a chapa.

Al igual que en el primer juego, en el segundo se han ido al descanso por delante la zaguera de Markina-Xemein y la delantera de Lapurdi, aunque con poca ventaja (8-7). En el tramo final del segundo set, la joven pareja de Berriatua ha sido más sólida y ha logrado empatar el partido (13-15). En el tercer y último juego decisivo, las dos jóvenes puntitas han logrado remontar por completo una final que se les había puesto muy cuesta arriba (2-5).