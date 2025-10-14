Pelota Cesta punta Imanol López anuncia que dejará la cesta punta, después de 23 años como profesional EITB Publicado: 14/10/2025 12:09 (UTC+2) Última actualización: 14/10/2025 12:41 (UTC+2) El zaguero de Zumaia ha hecho pública su decisión este martes, en la presentación del Eusko Label Winter Series de 2025-2026. López debutó en profesionales en 2003, y jugará su último campeonato en su localidad natal. 1:37 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Imanol Lopezek zesta punta utziko duela iragarri du, profesionaletan 23 urtez aritu eta gero

Imanol López se retirará como pelotari de cesta punta, después de 23 años como profesional, según ha anunciado este martes. El zaguero de Zumaia ha hecho pública su decisión en Ibarrangelu, en la playa de Laga, en la presentación del Eusko Label Winter Series de 2025-2026; López, además, ha precisado que jugará su último campeonato en su localidad natal.

Tras dar sus primeros pelotazos como puntista con apenas nueve años, Imanol López, que nació el 4 de abril de 1984, debutó en profesionales el 7 de julio de 2003, en Gernika. Pronto marchó a Estados Unidos, para jugar en los frontones de Miami y de Dania, y en 2015 se trasladó a México y comenzó a jugar, además, en la liga de verano de Euskadi. En 2019, López dejó atrás su trayectoria en América, y regresó a Euskal Herria.

En su brillante palmarés, destacan los siete títulos de campeón del mundo que ha conseguido. Se trata de uno de los mejores zagueros de la historia de la cesta punta, y ha sido un referente para sus compañeros durante más de dos décadas en la élite.