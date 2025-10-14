Pelota Cesta punta Ocho parejas lucharán por las txapelas del Eusko Label Winter Series de 2025-2026, desde el 27 de octubre EITB Publicado: 14/10/2025 12:10 (UTC+2) Última actualización: 14/10/2025 13:32 (UTC+2) La gran final está prevista para el 15 de febrero, y, como siempre, todos los partidos tendrán lugar en Gernika-Lumo, en el Jai Alai. Con respecto a los puntistas que participaron en la anterior edición, la novedad es Goixerri, que sustituye a Olharan. El Eusko Label Winter Series ha sido presentado este martes. Foto: EITB. Whatsapp

Ocho parejas van a pugnar por las txapelas del Eusko Label Winter Series de 2025-2026, que va a comenzar el próximo 27 de octubre y ha sido presentado este martes, en Ibarrangelu, en la playa de Laga. La gran final está prevista para el 15 de febrero de 2026, y, como siempre, todos los partidos tendrán lugar en Gernika-Lumo, en el Jai Alai. Con respecto a los puntistas que participaron en la anterior edición, la novedad es Ekaitz Mendizabal "Goixerri", que sustituye a Jean Olharan, en tanto que los otros quince pelotaris son los mismos que hace un año.

Así las cosas, la organización del campeonato ha dispuesto que Aritz Erkiaga y Ion Ibarluzea defiendan el titulo que obtuvieron en 2024 y en 2025; los hermanos Sorozabal, Johan y Gorka, formarán pareja, al igual que Alex Goitia y Unai Lekerika, mientras que Ludovic Laduche tendrá como zaguero a Jon Zabala. Esas cuatro parejas competirán en el grupo A.

En el grupo B, el debutante Goixerri y Mikel Manci completarán un binomio de mutrikuarras, y Xabi Barandika, actual campeón de la Jai Alai League, jugará con Thibault Basque. Eñaut Urreisti contará con la ayuda de Imanol López, campeón, con Barandika, de la Jai Alai League de la temporada pasada, y Thomas Urrutia y Julen del Río completarán el cuadro de puntistas participantes en el campeonato.

EITB, a través de eitb.eus y de ETB1, va a ofrecer todos los partidos de esta quinta edición del Eusko Label Winter Series.

El campeonato constará de un total de 18 jornadas. En las diez primeras, entre el 27 de octubre y el 29 de diciembre, cada lunes, tendrá lugar la liguilla de cuartos de final, en la que cada pareja jugará tres partidos. Concluida esta, desde el 2 de enero hasta el 9 de febrero, se disputará la liguilla de semifinales, en seis jornadas, con grupo único, todos contra todos, con, nuevamente, tres partidos para cada pareja clasificada; para ser una de ellas, es necesario obtener el primer o el segundo puesto de grupo en la fase de cuartos de final. Las dos mejores de esa liguilla de semifinales estarán en la final, que está prevista para el domingo 15 de febrero. Los festivales comenzarán a las 18:00 horas el día del estreno, el 27 de octubre, a las 19:30 horas en el resto de lunes de competición y el día 2 de enero (viernes), y a las 12:00 horas en el caso de la final.

Goitia, Goixerri y Urrutia compaginarán el Eusko Label Winter Series con sus partidos en Miami, en el Magic City, mientras que Johan y Gorka tomarán parte en la temporada de Dania, que se prolonga por espacio de tres meses. Así, Johan y Gorka viajarán a Florida después de completar su participación en la liguilla de cuartos de final, y regresarían a Euskal Herria para jugar la fase de semifinales. De esta manera, a partir de la séptima jornada, prevista para el 8 de diciembre, la agenda de los pelotaris que también compiten en Estados Unidos determinará los partidos de cada lunes.