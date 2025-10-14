Pelota WINTER SERIES Sigue en directo la presentación de la Eusko Label Winter Series 2025-2026 Publicado: 14/10/2025 08:28 (UTC+2) Última actualización: 14/10/2025 08:28 (UTC+2) La quinta edición de la competición invernal de cesta punta se presentará esta mañana en la playa de Laga. Puntistas de la pasada edición Eusko Label Winter Series 2024. Imagen: EITB Media Whatsapp

Euskaraz irakurri: Jarraitu zuzenean Eusko Label Winter Series 2025-2026 txapelketaren aurkezpena

La playa de Laga, en Ibarrangelu, acogerá este martes por la mañana la presentación oficial de la quinta edición de la Winter Series: Eusko Label Winter Series 2025-2026. El acto comenzará a las 11:30 y se podrá seguir en directo por streaming a través de eitb.eus. La organización desvelará los detalles de la competición, que se ha consolidado como referente en el calendario invernal de la cesta punta.

La organización explicará los detalles del concurso que se ha consolidado como referente en el calendario invernal de la cesta punta. Por ejemplo, quiénes serán los puntistas participantes y qué parejas formarán.