Pelota 27 de octubre - 15 de febrero Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2025-2026 EITB Publicado: 14/10/2025 13:33 (UTC+2) Última actualización: 14/10/2025 13:33 (UTC+2) El torneo constará de 18 jornadas, y empieza el 27 de octubre. Todos los partidos se disputarán en lunes, a excepción de la jornada del 2 de enero, que será viernes, y de la final, que será el domingo 15 de febrero. Los encuentros se podrán ver en ETB1 y eitb.eus. Presentación del Eusko Label Winter Series de 2025-2026. Foto: EITB. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: 2025-2026ko Eusko Label Winter Series txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia

Del 27 de octubre al 15 de febrero, se disputará la quinta edición del Eusko Label Winter Series, que se jugarán en 18 jornadas.

Ocho parejas participarán en el torneo, en dos grupos, y todos los partidos tendrán lugar en el frontón Jai Alai de Gernika. La fase de cuartos de final se jugará en diez jornadas, y las semifinales, como liguilla; después, las mejores dos parejas de las semifinales se enfrentarán en la gran final.

Todos los partidos se podrán ver en ETB1 y eitb.eus.

FASE DE CUARTOS DE FINAL

GRUPO A

J

G TF TC +/- PUNTOS 1º Urreisti-Gorka 0 0 0 0 0 0 2º Laduche-Manci

0 0 0 0 0 0 3º Barandika-López 0 0 0 0 0 0 4º Goitia-Del Río 0 0 0 0 0 0 GRUPO B

J G TF TC +/- PUNTOS 1º Urrutia-Basque

0 0 0 0 0 0 2º Erkiaga-Ibarluzea 0 0 0 0 0 0 3º Johan-Lekerika 0 0 0 0 0 0 4º Olharan-Zabala

0 0 0 0 0 0

Puntuación: Ganar 2-0 (4 puntos). Ganar 2-1 (3 puntos). Perder 2-1 (1 punto). Perder 2-0 (0 puntos).

Leyendas: J (Jugados), G (Ganados) TF (Tantos a Favor), TC (Tantos en Contra), +/- (diferencial de tantos).

------------------------------------------------------

CALENDARIO: FASE DE CUARTOS DE FINAL

1ª JORNADA (Grupo B y grupo A)

Goxerri-Manci vs. Urreisti-López

Johan-Gorka vs. Goitia-Lekerika

------------------------------------------------------

2ª JORNADA (Grupo A)



Erkiaga-Ibarluzea vs. Laduche-Zabala

------------------------------------------------------

3ª JORNADA (Grupo B)

Barandika-Basque vs. Urreisti-López

------------------------------------------------------

4ª JORNADA (Grupo A)

Laduche-Zabala vs. Johan-Gorka

------------------------------------------------------

5ª JORNADA (Grupo B)

Barandika-Basque vs. Goixerri-Manci

------------------------------------------------------

6ª JORNADA (Grupo A)



Erkiaga-Ibarluzea vs. Johan-Gorka

------------------------------------------------------

7ª JORNADA

Por definir

------------------------------------------------------

8ª JORNADA

Por definir

------------------------------------------------------

9ª JORNADA

Por definir

------------------------------------------------------

10ª JORNADA

Por definir, dos partidos