Pelota Renovación Beñat Senar renueva por dos años con Baiko EITB Publicado: 15/10/2025 18:37 (UTC+2) Última actualización: 15/10/2025 18:37 (UTC+2) El de Ataun, que cumple pronto, el día 25, 24 años, debutó en profesionales el 26 de noviembre de 2023. Su objetivo, tras firmar la renovación, es “tener continuidad, e intentar aumentar el nivel ofrecido hasta ahora”. Beñat Senar, IMAGEN: BAIKO PILOTA Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Beñat Senarrek bi urtez berritu du Baikorekin

Beñat Senar ha renovado por dos años con Baiko Pilota, tal y como ha anunciado la empresa este martes. El de Ataun, que cumple pronto, el día 25 de octubre, 24 años, debutó en profesionales el 26 de noviembre de 2023. Su objetivo, tras firmar la renovación, es "tener continuidad, e intentar aumentar el nivel ofrecido hasta ahora".

Senar, en la actualidad, está disputando el Campeonato del Cuatro y Medio se Serie B; en la liguilla de cuartos de final, ganó, el pasado viernes, su primer partido.