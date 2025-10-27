Pelota 1ª JORNADA La quinta temporada del Eusko Label Winter Series arranca con doble partido EITB MEDIA Publicado: 27/10/2025 11:23 (UTC+1) Última actualización: 27/10/2025 11:47 (UTC+1) Por un lado, el primer encuentro lo disputarán las parejas formadas por Johan-Gorka y Goitia-Lekerika, mientras que el segundo correrá a cargo de Goixerri-Manci y Urreisti-López. Ambos duelos se podrán ver en ETB1 y eitb.eus. Eusko Label Winter Series 2025-26 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Bi partida, Eusko Label Winter Series txapelketaren 5. denboraldiari ekiteko

Este lunes arranca la quinta temporada del torneo de cesta punta Eusko Label Winter Series, en el frontón Jai Alai de Gernika-Lumo, con doble cita. El campeonato comenzará con un partido del Grupo B. Ekaitz Mendizabal "Goixerri" y Mikel Mancisidor, contra Eñaut Urreisti e Imanol López. En el segundo partido, los hermanos Johan y Gorka Sorozabal, campeones del último Guante de Oro, se enfrentan a Alex Goitia y Unai Lekerika.

Los dos duelos se podrán ver, a partir de las 22:15 horas, ETB1 y eitb.eus.

El campeonato constará de un total de 18 jornadas. En las diez primeras, entre el 27 de octubre y el 29 de diciembre, cada lunes, tendrá lugar la liguilla de cuartos de final, en la que cada pareja jugará tres partidos. Concluida esta, desde el 2 de enero hasta el 9 de febrero, se disputará la liguilla de semifinales, en seis jornadas, con grupo único, todos contra todos, con, nuevamente, tres partidos para cada pareja clasificada; para ser una de ellas, es necesario obtener el primer o el segundo puesto de grupo en la fase de cuartos de final. Las dos mejores de esa liguilla de semifinales estarán en la final, que está prevista para el domingo 15 de febrero.