Pelota Cesta punta Goitia-Lekerika y Urreisti-López consiguen la victoria en la primera jornada del Eusko Label Winter Series EITB Media Publicado: 28/10/2025 00:50 (UTC+1) Última actualización: 28/10/2025 00:50 (UTC+1) Alex Goitia y Unai Lekerika han ganado a los hermanos Johan y Gorka Sorozabal en dos sets, con idéntico resultado en ambos parciales (12-15). Eñaut Urreisti y Imanol López han hecho lo propio contra Ekaitz Mendizabal 'Goixerri' y Mikel Mancisidor (9-15 y 7-15). Los vencedores en la primera jornada del Eusko Label Winter Series. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Goitia-Lekerika eta Urreisti-Lopez bikoteek garaipena lortu dute Winter Serieseko lehen jardunaldian

El campeonato Eusko Label Winters Series ha comenzado con un partido del Grupo A. Los hermanos Johan y Gorka Sorozabal, campeones del último Guante de Oro, se han enfrentado a Alex Goitia y Unai Lekerika. Costa labortana contra Lea-Artibai.

En un igualado primer set, Goitia y Lekerika se han llevado el gato al agua (12-15) ante la pareja labortana. El zaguero de Gernika ha sobresalido en este primer juego, poniendo el ritmo y mandando con su derecha.

En el segundo set se ha repetido el mismo resultado (12-15), y un rocoso Lekerika ha vuelto imponer su ley desde los cuadros traseros. El zaguero gernikarra no ha perdido una sola pelota.

En el segundo partido, dentro del Grupo B, Ekaitz Mendizabal Goixerri y Mikel Mancisidor han tenido que hacer frente a Eñaut Urreisti e Imanol López. Cuatro guipuzcoanos, tres de Mutriku y uno de Zumaia, en un grupo donde Barandika y Basque entran también entre los favoritos. El veterano zumaiarra, Imanol López, jugará junto al joven Eñaut su último Winter.

El debutante en el Winter, Goixerri, y Manci, actual subcampeón, se conocen desde niños, durante muchos años han formado pareja en torneos federativos y ahora, la Liga los ha vuelto a juntar en el torneo de más prestigio del ámbito profesional. El estreno no ha comenzado bien para ellos, ya que el primer set ha sido para Urreisti y López (9-15), que han mandado de principio a fin en el marcador, ya que no se ha registrado ningún empate. Urreisti ha hecho un total de 11 tantos en este primer juego.

La pareja mutrikuarra no ha logrado revertir la dinámica del partido en el segundo set, especialmente penalizada por sus propios errores. Urreisti y López han continuado jugando sólido y con confianza, y se han llevado el partido con claridad en dos sets (7-15). El delantero mutrikuarra ha acabado el encuentro con 18 tantos realizados.

La segunda jornada tendrá lugar el próximo lunes, 3 de noviembre, con un solo partido en el que se enfrentarán las parejas Erkiaga-Ibarluzea contra Laduche-Zabala, dentro del Grupo A.