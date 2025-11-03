Pelota 2ª JORNADA Erkiaga-Ibarluzea vs. Laduche-Zabala, en la segunda jornada del Eusko Label Winter Series EITB MEDIA Publicado: 03/11/2025 09:37 (UTC+1) Última actualización: 03/11/2025 10:23 (UTC+1) Los actuales campeones, Erkiaga e Ibarluzea, buscan su tercer título consecutivo, vuelven a estar entre los favoritos para ganar la txapela. El duelo se podrá ver en ETB1 y eitb.eus. Eusko Label Winter Series 2025-26 Whatsapp

Las parejas formadas por Erkiaga e Ibarluzea y Laduche y Zabala, ambas del grupo A, protagonizarán este lunes la segunda jornada del campeonato de cesta punta Eusko Label Winter Series.

Los actuales campeones, Erkiaga e Ibarluzea, buscan su tercer título consecutivo, vuelven a estar entre los favoritos para ganar la txapela y debutan en el torneo contra Laduche y Zabala.

Los resultados del último lunes de octubre, y sobre todo, la derrota de Johan y Gorka, han añadido interés a la clasificación.

El encuentro se podrá ver a partir de las 22:15 horas, ETB1 y eitb.eus.