2ª JORNADA
Erkiaga-Ibarluzea vs. Laduche-Zabala, en la segunda jornada del Eusko Label Winter Series
Eusko Label Winter Series 2025-26
Las parejas formadas por Erkiaga e Ibarluzea y Laduche y Zabala, ambas del grupo A, protagonizarán este lunes la segunda jornada del campeonato de cesta punta Eusko Label Winter Series.
Los actuales campeones, Erkiaga e Ibarluzea, buscan su tercer título consecutivo, vuelven a estar entre los favoritos para ganar la txapela y debutan en el torneo contra Laduche y Zabala.
Los resultados del último lunes de octubre, y sobre todo, la derrota de Johan y Gorka, han añadido interés a la clasificación.
El encuentro se podrá ver a partir de las 22:15 horas, ETB1 y eitb.eus.