Pelota Cesta punta Laduche y Zabala ganan a los campeones Erkiaga e Ibarluzea, y ya tienen tres puntos en el Winter Series EITB Publicado: 03/11/2025 23:35 (UTC+1) Última actualización: 03/11/2025 23:35 (UTC+1) Ludo Laduche y Jon Zabala han superado en tres sets, por 11-15, 15-6 y 4-5, a Aritz Erkiaga y Ion Ibarluzea, en la segunda jornada del campeonato; así, Laduche y Zabala suman tres puntos, en tanto que Erkiaga e Ibarluzea se quedan, por el momento, con uno. Laduche y Zabala, tras obtener la victoria. Foto: EITB. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Laduchek eta Zabalak, Erkiaga eta Ibarluzea txapeldunak menderatuta, hiru puntu lortu dituzte Winter Seriesen

Ludo Laduche y Jon Zabala han ganado, en tres sets, por 11-15, 15-6 y 4-5, a Aritz Erkiaga y a Ion Ibarluzea, en la segunda jornada de la liguilla del Eusko Label Winter Series de 2025-2026, dentro del grupo A, este lunes, en el Jai Alai de Gernika. Así, Laduche y Zabala suman tres puntos en la clasificación, en tanto que Erkiaga e Ibarluzea, campeones en 2024 y en 2025, se quedan, por el momento con uno; todo ello, como consecuencia de un partido que ha resultado duro e igualado, con alternativas y opciones para las dos parejas, y que se ha decidido en el noveno tanto del set de desempate.

Así, en el primer set, Laduche y Zabala han conseguido anotarse el primer punto del encuentro, al ganar por 11-15. El marcador ha ido igualado en el tramo inicial del partido, y ninguna de las dos parejas han logrado ventajas significativas; ha sido decisivo, en definitiva, el acierto del delantero de Getaria y del zaguero de Markina-Xemein en los momentos decisivos, ya que han obtenido cinco tantos consecutivos, desde el 11-10, que les ha llevado a hacerse con el set que ha abierto el choque.

El segundo set ha sido muy diferente, ya que, en el transcurso del mismo, la superioridad de Erkiaga e Ibarluzea ha sido patente. El delantero de Ispaster y el zaguero de Markina-Xemein han establecido una ventaja de cinco tantos, en el 9-4, que sus rivales no han podido contrarrestar. El 15-6 con que ha concluido ese segundo juego es, en ese sentido, clarificador, para entender lo que se ha visto sobre la cancha.

El tercer set, el de desempate, ha estado lleno de emoción. Laduche y Zabala se han adelantado 0-2 y 1-3, pero Erkiaga e Ibarluzea han empatado a tres; con el cuarto tanto de Ludo y de Jon, solo estaban a un tanto de la victoria, pero Aritz y Ion los han llevado hasta el límite, con el 4-4. En el tanto que ha sentenciado el partido, Aritz Erkiaga ha tratado de recoger una pelota difícil, cerca de la pared, y no ha podido hacerlo, pero ha tocado la pelota con su cesta, y Laduche y Zabala se han llevado el triunfo.