Pelota Liga de Naciones La Liga de Naciones de Pelota Vasca se disputará en Barakaldo y Bilbao del 23 al 30 de noviembre EITB Publicado: 07/11/2025 18:04 (UTC+1) Última actualización: 07/11/2025 18:04 (UTC+1) Esta Liga de Naciones será también un reto deportivo para la Euskal Selekzioa, ya que estarán en juego las clasificaciones para el Mundial 2026 del Venado Tuerto, en Argentina. La Liga de Naciones de Pelota Vasca se disputará del 23 al 30 de noviembre Foto: pilotanazioenliga

Los frontones de Bilbao y Barakaldo acogerán una nueva edición de la Liga de Naciones de Pelota Vasca del 23 al 30 de noviembre, donde estarán representadas todas las modalidades de pelota y deportistas de todo el mundo.



Según ha informado la Diputación Foral de Bizkaia, en Barakaldo se disputarán los partidos de cesta punta, mientras que el resto de los partidos y modalidades lo harán en el frontón Bizkaia de Miribilla.

En categoría masculina, los pelotaris se enfrentarán en paleta cuero, pala corta, pelota adaptada, mano individual y parejas y cesta punta individual, mientras que en categoría femenina competirán en cesta punta individual y a mano en el cuatro y medio y a parejas.



Además, como novedad, la Federación Internacional de Pelota Vasca ha introducido en el calendario de la Liga de Naciones dos nuevas modalidades, la pelota adaptada y el cuatro y medio de mano femenina, con la intención de convertir también la pelota vasca en un deporte "cada vez más inclusivo".



El presidente de la Federación Vasca de Pelota, José Mari Mitxelena, ha agradecido a la Federación Internacional de Pelota Vasca el reconocimiento de la Euskal Selekzioa como miembro y la oportunidad de competir internacionalmente. "Tenemos entre manos un torneo de referencia para que nuestro país, nuestro deporte, nuestra selección y nuestra capacidad organizativa sean conocidas en todo el mundo", ha indicado.



En ese sentido, esta Liga de Naciones de la Pelota Vasca será también un reto deportivo para la Euskal Selekzioa, ya que estarán en juego las clasificaciones para el Mundial 2026 del Venado Tuerto, en Argentina.