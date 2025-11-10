Pelota
3ª JORNADA
Urreisti-López vs. Barandika-Basque, en la tercera jornada del Eusko Label Winter Series
EITB MEDIA
Urreisti y López lideran el grupo B, tras haber ganado en la primera jornada a Goixerri y Manci. El encuentro se podrá ver en ETB1 y eitb.eus, a partir de las 22:15 horas.
Eusko Label Winter Series 2025-26
Este lunes llega la tercera jornada del campeonato de cesta punta Eusko Label Winter Series en la que Barandika y Basque se estrenan en la competición enfrentándose a Urreisti y López.
El encuentro se podrá ver a partir de las 22:15 horas, ETB1 y eitb.eus.