Pelota 3ª JORNADA Urreisti-López vs. Barandika-Basque, en la tercera jornada del Eusko Label Winter Series EITB MEDIA Publicado: 10/11/2025 09:07 (UTC+1) Última actualización: 10/11/2025 09:07 (UTC+1) Urreisti y López lideran el grupo B, tras haber ganado en la primera jornada a Goixerri y Manci. El encuentro se podrá ver en ETB1 y eitb.eus, a partir de las 22:15 horas. Eusko Label Winter Series 2025-26

Este lunes llega la tercera jornada del campeonato de cesta punta Eusko Label Winter Series en la que Barandika y Basque se estrenan en la competición enfrentándose a Urreisti y López.

Urreisti y López lideran el grupo B, tras haber ganado en la primera jornada a Goixerri y Manci, 9-15 y 7-15, por lo que afrontan el partido con confianza.

El encuentro se podrá ver a partir de las 22:15 horas, ETB1 y eitb.eus.