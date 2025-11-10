Cerrar

Urreisti-López vs. Barandika-Basque, en la tercera jornada del Eusko Label Winter Series

Urreisti y López lideran el grupo B, tras haber ganado en la primera jornada a Goixerri y Manci. El encuentro se podrá ver en ETB1 y eitb.eus, a partir de las 22:15 horas.

Este lunes llega la tercera jornada del campeonato de cesta punta Eusko Label Winter Series en la que Barandika y Basque se estrenan en la competición enfrentándose a Urreisti y López

Urreisti y López lideran el grupo B, tras haber ganado en la primera jornada a Goixerri y Manci, 9-15 y 7-15, por lo que afrontan el partido con confianza.

El encuentro se podrá ver a partir de las 22:15 horas, ETB1 y eitb.eus.

