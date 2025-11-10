Pelota Tercera jornada Urreisti y López consiguen su segunda victoria a costa de Barandika y Basque en el campeonato Winter Series EITB Media Publicado: 10/11/2025 23:43 (UTC+1) Última actualización: 10/11/2025 23:50 (UTC+1) El delantero de Mutriku y el zaguero de Zumaia han superado 15-8 y 15-14 al binomio formado por el de Gernika y el de Bidarte. Además, han logrado la clasificación matemática para semifinales. Imanol López abraza a Eñaut Urreisti tras lograr la victoria. Imagen: EITB Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Urreistik eta Lopezek bigarren garaipena lortu dute Winter Seriesen Barandikaren eta Basqueren kontra

Eñaut Urreisti e Imanol López han ganado en dos sets (15-8 y 15-14) a Xabi Barandika y Thibault Basque en la tercera jornada del Eusko Label Winter Series disputada en el Jai Alai en Gernika. De esta manera, Urreisti y López han cosechado su segunda victoria consecutiva y la clasificación matemática para semifinales.

Urreisti y López ya mostraron su nivel en la primera jornada de la competición. Victoria clara por 2 a 0 contra Goixerri y Manci, sumando cuatro puntos y colocándose líderes del Grupo B. Para Barandika y Basque, el partido de esta tarde ha sido el de su debut en el Winter. Desde el viernes, ya no quedaban entradas.

Así, Urreisti y López ya disponían de un colchón de cuatro puntos, y Barandika y Basque necesitaban puntuar. La liguilla consta de tres partidos para cada pareja, y conviene puntuar desde el inicio.

El primer set ha comenzado con máxima igualdad y muchos empates, pero en el tramo final se ha decantado claramente por Urreisti y López (15-8). El zaguero de Zumaia ha mandado en los cuadros traseros sobre el de Bidarte y el delantero de Mutriku ha metido varios rebotazos de mérito.

El segundo juego ha empezado de manera peculiar, con dos faltas de saque cometidas por ambos delanteros de manera consecutiva. Pero, pronto, Urreisti y López ha vuelto a enderezar su rumbo y mandar en el partido y en el marcador. Sin embargo, en el tramo final el delantero de Gernika y el zaguero labortano han desbaratado la ventaja de los amarillos, empatando el set a 14. Pero finalmente, con sufrimiento, el mutrikuarra y el zumaiarra en hecho el último tanto (15-14).