Pelota RENOVACIÓN Baiko Pilota renueva a Martxel Iztueta por dos años más, hasta 2029 EITB Publicado: 13/11/2025 15:28 (UTC+1) Última actualización: 13/11/2025 15:52 (UTC+1) El zaguero tolosarra amplía su vínculo con Baiko tras tres años como profesional y afronta con ilusión una nueva etapa en su carrera.

Euskaraz irakurri: Baiko Pilotak bi urtez luzatu du Martxel Iztuetarekin duen kontratua, 2029ra arte

Baiko Pilota y Martxel Iztueta han alcanzado un acuerdo para prolongar su relación hasta 2029. El pelotari de Tolosa, que acaba de cumplir tres años en el campo profesional, rubricó una renovación por dos temporadas más con la empresa. «Estoy muy agradecido por la confianza que han depositado en mí, e intentaré seguir mejorando», afirmó el zaguero, satisfecho con la continuidad.

Iztueta estrenará su nueva etapa este domingo, en el partido previo a la final del 4 1/2 Eusko Label que se disputará en Bilbao. En esa cita compartirá cuadro con Laso para medirse a la pareja formada por Elordi y Rezusta.