Pelota Final Cuatro y Medio Peio Etxeberria y Javier Zabala buscan su primera txapela en una final muy abierta EITB Publicado: 15/11/2025 11:25 (UTC+1) Última actualización: 15/11/2025 12:36 (UTC+1) Su condición de finalista en las dos últimas ediciones coloca al pelotari de Zenotz como ligeramente favorito en los pronósticos ante un Zabala sin títulos en primera categoría, pero con una notable progresión. La final se podrá ver en eitb.eus, este domingo, a partir de las 16:30 horas. P.Etxeberria VS. Zabala Foto: EITB Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Peio Etxeberria eta Javier Zabala, final oso ireki bateko lehen txapelaren bila

El navarro Peio Etxeberria y el riojano Javier Zabala buscan este domingo en el frontón Bizkaia de Bilbao su primera txapela del Campeonato del Cuatro y Medio, último gran torneo del año de la modalidad de mano, en una final que se presenta muy abierta.

Su condición de finalista en las dos últimas ediciones coloca a Etxeberria (Zenotz/Navarra, 1998) como ligeramente favorito en los pronósticos ante un Zabala (Nájera/La Rioja, 1997) sin títulos ni finales en primera categoría, pero con una notable progresión en los últimos meses.

En el único precedente en el acotado entre ambos pelotaris, el pasado 4 de julio en las semifinales del Cuatro y Medio de San Fermín, Zabala superó a Etxeberria por 22-13 mostrando sus cualidades para la distancia, un buen golpe de aire y poder con la zurda.

El najerino tiene la posibilidad de convertirse en el tercer riojano en conseguir la txapela del Cuatro y Medio después de Abel San Martín, Barberito I, campeón en 1953 y 1957, y del legendario Augusto Ibáñez Titín III, que se impuso a Abel Barriola en 2007.

Etxeberria, por su parte, cuenta a su favor con una mayor experiencia en este tipo de partidos y unas virtudes y variedad de golpes que le convierten en uno de los mejores especialistas de los últimos años.

El navarro ha encadenado cinco semifinales de la 'jaula' y se ha quedado a un paso del título en las dos últimas, en la de 2023 perdiendo con el indiscutible de la distancia, Jokin Altuna, y el pasado año frente a Unai Laso.

En caso de victoria, Etxeberria conquistaría su primer entorchado individual y el segundo profesional tras el Parejas 2024 que ganó junto a José Javier Zabaleta.

La retransmisión de ETB1 y eitb.eus comenzará a las 16:35 horas con el encuentro telonero Elordi-Rezusta / Laso-Iztueta. La velada será relatada por Xabier Euzkitze, Elena Azpeitia, Abel Barriola y Mikel Idoate y al término de la gran final, Jon Balenziaga se pondrá al frente del espacio "ETB Kantxa" para analizar la final y entrevistar a los dos protagonistas.