4ª JORNADA

Las parejas Laduche-Zabala y Olharan-Gorka se enfrentarán en la cuarta jornada del Eusko Label Winter Series

EITB MEDIA

Olharan jugará sustituyendo a Johan Sorozabal, ya que está lesionado. El encuentro se podrá ver en ETB1 y eitb.eus, a partir de las 22:15 horas.

Euskaraz irakurri: Laduche-Zabala eta Olharan-Gorka bikoteak aurrez aurre, Eusko Label Winter Seriesen laugarren jardunaldian

El campeonato de cesta punta Eusko Label Winter Series llega a su cuarta jornada este lunes. Laduche y Zabala jugarán ante Olharan y Gorka, en el frontón Jai Alai de Gernika-Lumo. Olharan ha entrado en el partido en sustitución de Johan Sorozabal, que cayo lesionado la semana pasada.

Laduche y Zabala están segundos en el grupo A, a un punto de los líderes Goitia y Lekerika; mientras que Johan y Gorka cierran el grupo, tras haber perdido en la primera jornada.

El encuentro se podrá ver a partir de las 22:15 horas, ETB1 y eitb.eus.

