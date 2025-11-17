Pelota 4ª JORNADA Las parejas Laduche-Zabala y Olharan-Gorka se enfrentarán en la cuarta jornada del Eusko Label Winter Series EITB MEDIA Publicado: 17/11/2025 09:06 (UTC+1) Última actualización: 17/11/2025 09:33 (UTC+1) Olharan jugará sustituyendo a Johan Sorozabal, ya que está lesionado. El encuentro se podrá ver en ETB1 y eitb.eus, a partir de las 22:15 horas. Eusko Label Winter Series 2025-26 Whatsapp

El campeonato de cesta punta Eusko Label Winter Series llega a su cuarta jornada este lunes. Laduche y Zabala jugarán ante Olharan y Gorka, en el frontón Jai Alai de Gernika-Lumo. Olharan ha entrado en el partido en sustitución de Johan Sorozabal, que cayo lesionado la semana pasada.

Laduche y Zabala están segundos en el grupo A, a un punto de los líderes Goitia y Lekerika; mientras que Johan y Gorka cierran el grupo, tras haber perdido en la primera jornada.

El encuentro se podrá ver a partir de las 22:15 horas, ETB1 y eitb.eus.