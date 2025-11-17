Pelota Cuarta jornada Olharan y Sorozabal superan a la pareja Laduche-Zabala y siguen vivos en el Eusko Label Winter Series EITB Media Publicado: 17/11/2025 23:23 (UTC+1) Última actualización: 18/11/2025 00:07 (UTC+1) Jean Olharan, que ha sustituido al lesionado Johan, y Gorka Sorozabal han ganado en dos sets (9-15 y 11-15) a Ludovic Laduche y Jon Zabala en la cuarta jornada del torneo disputada en Gernika. Jean Olharan y Gorka Sorozabal durante el partido. Imagen: ERAMAN! Whatsapp

Jean Olharan, que ha sustituido al lesionado Johan, y Gorka Sorozabal han ganado en dos sets (9-15 y 11-15) a Ludovic Laduche y Jon Zabala en la cuarta jornada del Eusko Label Winter Series disputada en Gernika. Tras la primera victoria, Ludo y Jon desbordaban confianza, pero no les ha servido en el partido de hoy.

Olharan y Gorka han empezado muy entonados el choque; por el contrario, Laduche y Zabala han comenzado algo fríos cometiendo algunos fallos que han lastrado a la pareja durante todo el set. A pesar de la inactividad, el delantero de Pau se ha mostrado muy incisivo y fino en el remate. El zaguero de Markina-Xemein y el delantero labortano se han acercado varias veces en el marcador, pero no han conseguido echar el lazo (9-15) a sus adversarios.

En el segundo acto, la tónica del encuentro no ha cambiado, ya que el juego de Olharan y Gorka ha sido mucho más consistente que el de sus contrincantes, que han vuelto a cometer fallos en los momentos más inoportunos. A pesar de ello, Laduche y Zabala han conseguido empatar el set 10-10, pero los errores han finiquitado su esfuerzo (11-15).

Así, el Grupo A del Winter Series está que arde. La victoria por dos sets a cero de Olharan y Gorka le ha puesto aún más emoción a un grupo en el que todavía, cualquier cosa puede pasar.

El delantero de Pau, sustituto del lesionado Johan, ha sido el más destacado del cuarteto y su aportación en los cuadros delanteros ha hecho que los naranjas se coloquen segundos en la clasificación. De hecho, los vigentes campeones Erkiaga e Ibarluzea se convierten en la única dupla sin ninguna victoria y Laduche-Zabala caen al tercer puesto, con 3 puntos y 13 tantos en contra.

El partido del día 1 de diciembre (Erkiaga-Ibarluzea vs Johan-Gorka) se presenta crucial. El menor de los Sorozabal desea reaparecer de su lesión de tobillo ese día, pero será duda hasta el último momento.