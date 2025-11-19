Pelota
Renovación
Iñaki Artola renueva su contrato con Baiko hasta 2028
EITB MEDIA
El pelotari de Alegia ha llegado a un acuerdo con la empresa para seguir tres años más. El próximo lunes comienza su andadura en el Campeonato de Parejas, junto a Imaz, contra Laso y Albisu, en el Beotibar de Tolosa.
Foto de archivo de Iñaki Artola
Euskaraz irakurri: Iñaki Artolak kontratua berritu du Baikorekin, 2028ra arte
Iñaki Artola ha logrado un acuerdo para seguir tres años más en Baiko, según ha informado la empresa este miércoles en una nota. Así ha reaccionado el pelotari a la renovación: "Podré seguir tres años más en la élite de la pelota. Estoy contento con esta decisión y muy motivado de cara al futuro".
Artola se estrenará en el Campeonato Parejas este próximo lunes en Tolosa, donde jugará acompañado de Imaz para enfrentarse a Laso y Albisu.