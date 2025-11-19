Pelota Renovación Iñaki Artola renueva su contrato con Baiko hasta 2028 EITB MEDIA Publicado: 19/11/2025 14:00 (UTC+1) Última actualización: 19/11/2025 14:00 (UTC+1) El pelotari de Alegia ha llegado a un acuerdo con la empresa para seguir tres años más. El próximo lunes comienza su andadura en el Campeonato de Parejas, junto a Imaz, contra Laso y Albisu, en el Beotibar de Tolosa. Foto de archivo de Iñaki Artola Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Iñaki Artolak kontratua berritu du Baikorekin, 2028ra arte

Iñaki Artola ha logrado un acuerdo para seguir tres años más en Baiko, según ha informado la empresa este miércoles en una nota. Así ha reaccionado el pelotari a la renovación: "Podré seguir tres años más en la élite de la pelota. Estoy contento con esta decisión y muy motivado de cara al futuro".

Artola se estrenará en el Campeonato Parejas este próximo lunes en Tolosa, donde jugará acompañado de Imaz para enfrentarse a Laso y Albisu.