Pelota Estados Unidos El histórico frontón de cesta punta de Miami reabrirá sus puertas en febrero de 2026 EITB Publicado: 19/11/2025 18:46 (UTC+1) Última actualización: 19/11/2025 18:46 (UTC+1) La World Jai-Alai League lo ha anunciado este miércoles; el frontón pasará a llamarse JAM Arena, y tendrá un aforo de 1500 espectadoras y espectadores.

Euskaraz irakurri: Miamiko zesta-puntako frontoi historikoak ateak berriro irekiko ditu 2026ko otsailean

La World Jai-Alai League ha anunciado este miércoles la reapertura del histórico frontón de Miami, para febrero de 2026, tras una intensa remodelación, en el marco del centenario de este espacio.

El histórico recinto, que pasará a llamarse JAM Arena y cuenta con una capacidad de 1500 asientos, se ubica en el Casino Miami, y contará con comodidades aptas para deportes, comedia, conciertos y programación cultural, incluida una cancha de cesta punta, según ha informado, en un comunicado, la organización.

"Con una ubicación céntrica y un ambiente familiar, el JAM Arena pondrá un nuevo foco de atención a los mejores artistas del sur de Florida", ha dicho Scott Savin, director de operaciones de la World Jai-Alai League.

En Estados Unidos, hubo hasta 18 frontones, y casi 500 pelotaris vascos. Actualmente hay dos: el de Dania Beach, donde se juega un campeonato de la Jai Alai League, y el Magic City, de Miami.