Cerrar

Pelota

Pelota

Pelota

Renovación

Siete pelotaris renuevan contrato con Aspe

Elordi, Bikuña, Egiguren V, Erostarbe, Aldabe, Gabirondo y Salaberria han ampliado su contrato con la empresa armera, que apuntala su plantilla.

  • Siete pelotaris renuevan contrato con Aspe Foto: aspepelota

    Siete pelotaris renuevan contrato con Aspe Foto: aspepelota

Euskaraz irakurri: Zazpi pilotariren kontratuak berritu ditu Aspek

Cuando todos los focos estaban en el comienzo del Campeonato de Parejas, Aspe ha comunicado la renovación de siete de sus pelotaris.

Aldabe, Egiguren V y Erostarbe renuevan hasta el 31 de diciembre del 2027. Elordi, Bikuña, Gabirondo y Salaberria lo hacen hasta el 30 de noviembre del 2028.

Una buena noticia que da estabilidad a la plantilla.

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online