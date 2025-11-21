Pelota
Renovación
Siete pelotaris renuevan contrato con Aspe
Elordi, Bikuña, Egiguren V, Erostarbe, Aldabe, Gabirondo y Salaberria han ampliado su contrato con la empresa armera, que apuntala su plantilla.
-
Siete pelotaris renuevan contrato con Aspe Foto: aspepelota
Euskaraz irakurri: Zazpi pilotariren kontratuak berritu ditu Aspek
Cuando todos los focos estaban en el comienzo del Campeonato de Parejas, Aspe ha comunicado la renovación de siete de sus pelotaris.
Aldabe, Egiguren V y Erostarbe renuevan hasta el 31 de diciembre del 2027. Elordi, Bikuña, Gabirondo y Salaberria lo hacen hasta el 30 de noviembre del 2028.
Una buena noticia que da estabilidad a la plantilla.