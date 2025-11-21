Pelota Renovación Siete pelotaris renuevan contrato con Aspe Publicado: 21/11/2025 17:33 (UTC+1) Última actualización: 21/11/2025 17:53 (UTC+1) Elordi, Bikuña, Egiguren V, Erostarbe, Aldabe, Gabirondo y Salaberria han ampliado su contrato con la empresa armera, que apuntala su plantilla. Siete pelotaris renuevan contrato con Aspe Foto: aspepelota Whatsapp

Euskaraz irakurri: Zazpi pilotariren kontratuak berritu ditu Aspek

Cuando todos los focos estaban en el comienzo del Campeonato de Parejas, Aspe ha comunicado la renovación de siete de sus pelotaris.

Aldabe, Egiguren V y Erostarbe renuevan hasta el 31 de diciembre del 2027. Elordi, Bikuña, Gabirondo y Salaberria lo hacen hasta el 30 de noviembre del 2028.

Una buena noticia que da estabilidad a la plantilla.