Pelota 5ª JORNADA Barandika-Basque vs. Goixerri-Manci, en la quinta jornada del Eusko Label Winter Series EITB MEDIA Publicado: 24/11/2025 10:24 (UTC+1) Última actualización: 24/11/2025 10:32 (UTC+1) El encuentro, que se disputará en frontón Jai Alai de Gernika-Lumo, se podrá ver en ETB1 y eitb.eus, a partir de las 22:15 horas. Eusko Label Winter Series 2025-26 Whatsapp

Este lunes será el turno de las parejas Barandika-Basque y Goixerri-Manci, del grupo B, en la quinta jornada del campeonato de cesta punta Eusko Label Winter Series. Ninguna de las dos parejas ha logrado puntuar hasta el momento, así que hoy tienen una nueva oportunidad de hacerlo.

Goixerri y Manci perdieron ante los actuales líderes del grupo B Urreisti y López en la primera jornada; Barandika y Basque tampoco pudieron vencerles en el partido que disputaron el tercer día de competición.

El encuentro de esta quinta jornada se podrá ver a partir de las 22:15 horas, ETB1 y eitb.eus.