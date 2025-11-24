Pelota Quinta jornada Barandika y Basque ganan, se enganchan al Winter Series y dejan casi sin opciones a Goixerri y Manci EITB Media Publicado: 24/11/2025 23:37 (UTC+1) Última actualización: 24/11/2025 23:59 (UTC+1) El delantero de Gernika y el zaguero labortano han ganado en dos sets (15-10 y 15-6) a la pareja de Mutriku. El primer set ha sido bastante igualado, pero el segundo se ha dilucidado con claridad. Xabi Barandika y Thibault Basque. Foto: ERAMAN! Whatsapp

Euskaraz irakurri: Barandikak eta Basquek irabazi dute, Goixerri-Manci bikotea ia aukerarik gabe utziz

Xabi Barandika y Thibault Basque han ganado en dos sets (15-10 y 15-6) a Ekaitz Mendizabal Goixerri y Mikel Mancisidor en el partido de la quinta jornada del Eusko Label Winter Series disputado en Gernika. De esta manera, el delantero de Gernika y el zaguero de Bidarte se han enganchado al campeonato, dejando casi sin opciones de clasificación a sus rivales de hoy.

En el primer set la igualdad ha sido la tónica general hasta el 8-8, pero tras el 11-10 Barandika y Basque han decantado el mismo y se han ido directos hasta el cartón 15.

Goixerri y Manci han acusado el golpe del primer set y el inicio del segundo ha condicionado su desarrollo posterior. El puntista vizcaíno y el de Iparralde han sacado una pelota "de escapada" con la que han hecho un daño terrible a la pareja de Mutriku, que no ha sabido ni podido responder al vendaval.