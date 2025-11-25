Pelota Cesta punta Atain comenzará a jugar torneos oficiales de la Jai Alai League EITB Publicado: 25/11/2025 18:17 (UTC+1) Última actualización: 25/11/2025 18:17 (UTC+1) El zaguero Gorka Mugartegi “Atain”, a quien la empresa Eraman! define como “el más destacado del campo aficionado”, pasará a enfrentarse a los mejores puntistas al finalizar la temporada de Dania (Estados Unidos), a finales de febrero. Atain Gorka Mugartegi; IMAGEN: ERAMAN Whatsapp

Euskaraz irakurri: Atain Jai Alai Leagueko txapelketa ofizialak jokatzen hasiko da

Gorka Mugartegi "Atain" se incorporará próximamente al proyecto Eraman!, según ha informado la propia empresa este martes. El zaguero vizcaíno es el más destacado del campo aficionado y empezará a jugar torneos oficiales de la Jai Alai League, es decir, del circuito profesional de cesta-punta, en cuanto termine la temporada de Dania (Estados Unidos), a finales de febrero.

Atain es, según precisa Eraman!, un pelotari de gran corpulencia (1'89 de alto, y 89 kilos), y con mucho poder en el lanzamiento de la pelota, tal como demostró en la Liga de Naciones de Gernika del pasado mes de junio.

Tras dos años de seguimiento, la intendencia dirigida por Iñaki Osa Goikoetxea cree que Atain ha alcanzado la madurez necesaria para empezar a jugar contra los mejores pelotaris, en los grandes torneos de la Liga.