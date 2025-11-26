Pelota WINTER SERIES 2025-26 Johan Sorozabal no llegará al duelo del lunes ante Erkiaga e Ibarluzea Publicado: 26/11/2025 17:49 (UTC+1) Última actualización: 26/11/2025 18:03 (UTC+1) El delantero labortano sigue sin recuperarse de su lesión de tobillo y Olharan lo volverá a reemplazar el 1 de diciembre. Gorka (izquierda) y Johan Sorozabal (derecha). Imagen: ERAMAN! Whatsapp

Euskaraz irakurri: Johan Sorozabalek ez du astelehenean Erkiaga eta Ibarluzearen aurkako partida jokatuko

Johan Sorozabal no se recuperará de la lesión de tobillo sufrida el 29 de octubre en Pau y se perderá el próximo compromiso de las Eusko Label Winter Series. El delantero de Biarritz, que solo pudo disputar el partido inaugural, seguirá de baja y dejará nuevamente su lugar a Jean Olharan, quien ya lo sustituyó el 17 de noviembre, logrando entonces la primera victoria del dúo naranja ante Laduche y Zabala.

El encuentro del lunes en Gernika se presenta especialmente relevante para los defensores del título, Erkiaga e Ibarluzea. Tras caer en su debut, los vizcaínos afrontan una cita clave en sus aspiraciones, ya que una nueva derrota comprometería seriamente sus opciones de acceder a las semifinales del torneo.