Pelota Sexta jornada Olharan y Gorka logran su segunda victoria y dejan al borde de la eliminación a Erkiaga e Ibarluzea EITB Media Publicado: 01/12/2025 23:52 (UTC+1) Última actualización: 02/12/2025 00:14 (UTC+1) El delantero bearnés y el zaguero labortano han sido superiores en el primer set (11-15), pero en el segundo parcial la pareja vizcaína se ha resarcido (15-8). El partido se ha decidido en el tercer set, donde los tres últimos tantos han sido de los primeros (4-5). Abrazo entre Jean Olharan y Gorka Sorozabal al término del partido. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Olharanek eta Gorkak bigarren garaipena lortu dute eta Erkiaga eta Ibarluzea ia aukerarik gabe utzi dituzte

La pareja formada por Jean Olharan, que ha vuelto ha sustituir al lesionado Johan Sorozabal, y Gorka Sorozabal ha ganado en tres sets (11-15, 15-8 y 4-5) a Aritz Erkiaga y Ion Ibarluzea, campeones de las dos últimas ediciones, en la sexta jornada del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.

En el primer set con un Gorka Sorozabal imperial, Olharan se ha lucido ante la inconsistencia de Ibarluzea. Erkiaga lo ha intentado, pero no ha podido dar la vuelta al marcador, a pesar de acercarse varias veces al bearnés y al labortano. Gorka no ha perdido una sola pelota y Jean Olharan se ha mostrado tan valiente y solvente como en el partido precedente (11-15).

Sin embargo, en el segundo acto han cambiado completamente las tornas. Olharan y Gorka no han logrado que Erkiaga entrase en juego, y el mago de Ispaster ha hecho de las suyas. Ibarluzea se ha mostrado más solvente en los cuadros traseros y Sorozabal ha perdido alguna pelota, tras su impecable primer set. Así, la victoria de los vizcaínos en el segundo parcial ha sido inapelable (15-8).

En el tercer y definitivo set de desempate, el desenlace ha sido de infarto, ya que han llegado empatados a 4 al final, cuando un rebotazo de Erkiaga se ha ido a la chapa superior tras unos tantos disputadísimo donde se mascaba la tensión (4-5).

Esta segunda derrota de Erkiaga e Ibarluzea les deja prácticamente sin opciones de clasificarse, a merced de los resultados de los demás.