Pelota En Irurtzun Arbizu formará pareja con Ezkurdia y se enfrentará a Elordi y Martija en su debut el 8 de abril EITB Media Publicado: 22/03/2022 18:10 (UTC+1) Aarón Arbizu debutará en categoría profesional el día 8 de abril en el frontón Bi Aizpe de Irurtzun. El zaguero navarro tendrá como pareja al delantero Joseba Ezkurdia, mientras que sus rivales serán Aitor Elordi y Julen Martija. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Aarón Arbizu, pelotari de Aspe Pelota. Foto: @ASPEpelota Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Aarón Arbizu debutará en categoría profesional el próximo 8 de abril (viernes), en el frontón Bi Aizpe de Irurtzun (Navarra). Arbizu formará pareja con Joseba Ezkurdia, y sus rivales serán Aitor Elordi y Julen Martija.

La promotora Aspe Pelota anunció el fichaje de Arbizu el 10 de marzo. El pelotari de Etxarri-Aranatz tiene 24 años, y firmó un contrato para dos temporadas.

"La verdad es que no lo esperaba. Estoy entre nervioso y muy feliz. Ha sido una sorpresa la llamada de Aspe. Todo ha sido tan rápido que no me ha dado tiempo de asimilarlo", dijo Aaron Arbizu tras firmar con Aspe Pelota.