Pelota Renovación Rezusta renueva con Aspe hasta marzo de 2028 EITB MEDIA Publicado: 16/04/2025 15:29 (UTC+2) Última actualización: 16/04/2025 16:57 (UTC+2) El pelotari de Bergara viene de ganar el Parejas junto a Ezkurdia y se mostrado contento con la decisión. Foto de archivo de Beñat Rezusta

Euskaraz irakurri: Rezustak kontratua berritu du Asperekin 2028ko martxora arte

El pelotari de Bergara Beñat Rezusta ha renovado este miércoles su contrato con Aspe hasta el 31 de marzo de 2028. El vigente campeón del parejas ha manifestado lo siguiente tras anunciar la decisión: "Estoy jugando a gusto y esto es lo que quería, jugar cuantos más partidos mejor y este contrato me da margen para hacer eso".

Rezusta viene de ganar el Parejas junto a Ezkurdia y tiene la vista puesta en el verano: "No me va a faltar ilusión para preparar y jugar esos torneos. Es una época que me gusta". De hecho, aspira a repetir un verano tan completo como el del año pasado: "Mi objetivo inmediato es jugar tantos partidos y tan a gusto como en los torneos de hace un año".

Beñat Rezusta tiene un amplio palmarés de títulos: obstenta tres títulos del Campeonato de Parejas (2017, 2019 y 2025), torneo en el que ha sido subcampeón en 2016 y 2018, fue campeón del Parejas y del Manomanista de Promoción en 2014, y antes ya se enfundó las txapelas del Bergarako Hiria (2013), del Campeonato de Euskadi Manomanista (2012 y 2013) y del Torneo Diario Vasco Promesas (2010).