Pelota Remonte Aldabe y Barrenetxea IV superan a Ansa II y Zubiri, y comienzan con victoria en "Erremontari" de 2025 EITB MEDIA Publicado: 29/04/2025 00:21 (UTC+2) Última actualización: 29/04/2025 00:24 (UTC+2) El delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han cedido en el primer set (15-13), pero, en el segundo (4-15), y en el de desempate (3-8), han sido superiores a sus rivales. Barrenetxea y Aldabe se felicitan, tras obtener la victoria. Foto: EITB Media. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Aldabek eta Barrenetxea IV.ak Ansa II.a eta Zubiri gainditu dituzte, 2025eko "Erremontari" saioaren hasieran

Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea han ganado, en tres sets, a Imanol Ansa y a Aritz Zubiri, en la primera jornada de "Erremontari" de 2025, en Galarreta, en Hernani, este lunes, y, de esta forma, han sumado sus tres primeros puntos en el Sagardoaren Txapelketa de esta temporada. El delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han cedido en el primer set por 15-13, pero, en el segundo, que se han adjudicado por 4-15, y en el de desempate, en el que se han impuesto por 3-8, han sido superiores a sus rivales, que han obtenido un punto para la clasificación.

El día ha estado condicionado por el apagón generalizado que ha dejado sin electricidad muchos puntos de Euskal Herria, y que ha puesto en duda la disputa del encuentro; la excelente labor conjunta de los y las trabajadoras de Oriamendi 2010 y de EITB han posibilitado que se haya llevado a cabo. En ese contexto, Aldabe y Barrenetxea IV, representantes de la sidrería Oialume Zar, y con Iñaki Lekuona como capitán, han comenzado muy bien el partido, y, en el primer set, han conseguido ventajas significativas, como en el 11-6, que parecía casi definitivo; pero Ansa II y Zubiri, de la sidrería Aburuza, capitaneados por Gorka Izagirre, han reaccionado de forma brillante, y, tras igualar a trece, han acertado más en los tantos decisivos, para anotarse el primer punto.

No obstante, el delantero de Urnieta y el zaguero de Goizueta no han podido mantener ese ritmo, y se han visto, en el segundo set, desbordados por Aldabe y Barrenetxea, que no han dado opción. Kemen Aldabe ha firmado varios remates de gran nivel en los cuadros delanteros, y Endika Barrenetxea ha hecho mucho daño con su habilidad para el saque, durante todo el choque. El 4-15 que ha registrado el marcador del segundo set refleja bien lo visto sobre la cancha, y el set de desempate ha sido una prolongación de esa segunda manga, porque Aldabe y Barrenetxea IV han ganado con notable claridad.

Ezkurra II y Juanenea también comienzan ganando, ante Segurola y Azpiroz, en tres sets

En el otro partido de la jornada, Josetxo Ezkurra y Aritz Juanenea, de Bereziartua, han vencido, en tres sets, a Beñat Segurola y Xabi Azpiroz, de Alorrenea. Ezkurra II y Juanenea han perdido, 15-12, en el primer set, pero se han recuperado en el segundo, que se han adjudicado por 6-15, y, en el tercer y definitivo set, han dejado en cinco a sus rivales.