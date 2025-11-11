EITB Pilotari Onena Cesta Punta Jean Olharan sustituirá a Johan, el próximo lunes, en la cuarta jornada del Eusko Label Winter Series EITB Publicado: 11/11/2025 18:12 (UTC+1) Última actualización: 11/11/2025 18:17 (UTC+1) El delantero de Pau jugará en lugar del de Biarritz en el partido que se jugará el día 17; Olharan y Gorka se enfrentarán a Ludovic Laduche y a Jon Zabala, dentro del grupo A. Jean Olharan Whatsapp

Euskaraz irakurri: Olharanek ordezkatuko du Johan, hurrengo astelehenean, Eusko Label Winter Serieseko laugarren jardunaldian

Jean Olharan sustituirá a Johan Sorozabal en la cuarta jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026, que se jugará el próximo lunes, 17 de noviembre. El delantero de Pau jugará en lugar del de Biarritz, en el encuentro que los enfrentará a Ludovic Laduche y a Jon Zabala, dentro del grupo A del campeonato.

Olharan y Gorka buscarán la primera victoria en este Winter Series, después de que, en la primera jornada, los hermanos Sorozabal cayeran ante Goitia y Lekerika; Laduche y Zabala, por su parte, abrieron el campeonato con triunfo, ya que lograron vencer a Erkiaga y Zabala, en la segunda jornada.