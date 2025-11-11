EITB Pilotari Onena
Cesta Punta
Jean Olharan sustituirá a Johan, el próximo lunes, en la cuarta jornada del Eusko Label Winter Series
EITB
El delantero de Pau jugará en lugar del de Biarritz en el partido que se jugará el día 17; Olharan y Gorka se enfrentarán a Ludovic Laduche y a Jon Zabala, dentro del grupo A.
Jean Olharan
Euskaraz irakurri: Olharanek ordezkatuko du Johan, hurrengo astelehenean, Eusko Label Winter Serieseko laugarren jardunaldian
Jean Olharan sustituirá a Johan Sorozabal en la cuarta jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026, que se jugará el próximo lunes, 17 de noviembre. El delantero de Pau jugará en lugar del de Biarritz, en el encuentro que los enfrentará a Ludovic Laduche y a Jon Zabala, dentro del grupo A del campeonato.
Olharan y Gorka buscarán la primera victoria en este Winter Series, después de que, en la primera jornada, los hermanos Sorozabal cayeran ante Goitia y Lekerika; Laduche y Zabala, por su parte, abrieron el campeonato con triunfo, ya que lograron vencer a Erkiaga y Zabala, en la segunda jornada.