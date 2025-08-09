Remo Bandera Barbanza Arousa Octava victoria para Arraun Lagunak y Orio en Pobra do Caramiñal I. G. | EITB Publicado: 09/08/2025 20:08 (UTC+2) Última actualización: 09/08/2025 21:57 (UTC+2) Las dos traineras se han proclamado vencedoras en la 9ª jornada de las ligas Euskotren y Eusko Label, disputada en aguas gallegas. Arraun Lagunak y Orio. Fotos: EITB Whatsapp

Euskaraz irakurri: Arraun Lagunakek eta Oriok denboraldiko zortzigarren bandera irabazi dute Pobra do Caramiñalen

Arraun Lagunak en categoría femenina y Orio en masculina se han impuesto este sábado en la Bandera Barbanza Arousa de las ligas Euskotren y Eusko Label que ha competido este sábado en aguas de Pobra do Caramiñal (Galicia).

Las chicas han sido las primeras en competir. La tanda de honor ha sido la pelea más apretada, especialmente cuando Arraun Lagunak, Orio y Tolosaldea han salido muy igualadas de la primera ciaboga, dejando un poco por detrás a Zumaia. Sin embargo, cuando han llegado a la segunda ciaboga ha sido la trainera donostiarra la que ha cogido el bastón de mando, mandando en el último largo y consiguiendo el mejor tiempo y la bandera con un tiempo de 10:41. Arraun Lagunak repite así la victoria del año pasado. Tolosaldea ha sido segunda a 5 segundos, Orio tercera a 6 y Zumaia cuarta a 11.

Los que han bogado antes han sido Hibaika, Donostiarra, Hondarribia y Astillero. En esta tanda, Donostiarra ha demostrado que va mejorando de regata en regata, manteniendo la pequeña ventaja obtenida en la primera ciaboga e imponiendo el tiempo a superar, con 10:53 minutos. Hibaika ha sido segundo a 5 segundos, y Astillero y Hondarribia han entrado casi al unísono a 10 segundos.

Clasificación de la regata de la Liga Euskotren.

Clasificación general de la Liga Euskotren.

En la Liga Eusko Label, el vencedor ha salido también de la tanda de honor. De nuevo ha sido Orio el que se ha impuesto con una exhibición en una regata en la que Zierbena le seguía en la sombra, de cerca. Mientras tanto, Donostiarra y Hondarribia se han quedado muy atrás, sin ninguna opción de disputar la regata. Así, Orio ha sido la más rápida con un tiempo de 19:36. Zierbena ha llegado a 4 segundos, Donostiarra a 20 y Hondarribia a 22. Este último ha marcado el mismo tiempo que Urdaibai.

En la segunda tanda, Urdaibai ha sido muy superior desde el principio. No ha dado ninguna opción a sus rivales, y ha terminado su trabajo con un tiempo de 19:58. Tras ellos, muy lejos, ha llegado Getaria, a 12 segundos, y San Juan, a 21. Lekittarra, por su parte, no ha conseguido reducir el tiempo establecido por Ondarroa en la primera tanda.

La referencia inicial la ha puesto Ondarroa, con un tiempo de 20:21.

Clasificación de la regata de la Liga Eusko Label.