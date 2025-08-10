Remo LIGAS EUSKOTREN y EUSKO LABEL Arraun Lagunak y Orio no dan tregua y vencen también en aguas de Boiro I. G. | EITB Publicado: 10/08/2025 14:12 (UTC+2) Última actualización: 10/08/2025 16:51 (UTC+2) Con los triunfos del sábado de ambas traineras, han conseguido sus novenas banderas y completan el fin de semana gallego. Arraun Lagunak y Orio. Fotos: EITB Whatsapp

Euskaraz irakurri: Arraun Lagunakek eta Oriok ez dute huts egin eta Boiroko uretan ere nagusitu dira

Arraun Lagunak en categoría femenina y Orio en masculina se han impuesto este domingo en la Bandera Rianxeira de la Liga Euskotren y en la Bandera Concello de Boiro de la Liga Eusko Label, respectivamente, disputadas en Boiro (Galicia). Con los triunfos del sábado de ambas traineras, han conseguido sus novenas banderas y completan el fin de semana gallego.

Liga Euskotren

Hibaika ha comenzado la regata con solvencia, aprovechando la ventaja de remar por la primera calle. Su rival directo ha sido Astillero, a un solo segundo por detrás en todo momento. Por su parte, Donostiarra y Hondarribia han estado un poco más atrás, pero sin romper el margen de 5 segundos.

La competición más apretada ha sido entre las traineras de Cantabria y Errenteria, que han ido igualadas, y en el último momento Astillero se ha adelantado para cruzar primera la meta con un tiempo de 10:45, 26 centésimas más rápido que Hibaika.

En la tanda de honor han salido los favoritos: Arraun Lagunak, Orio, Tolosaldea y Zumaia. Una vez más, la trainera donostiarra ha tomado la delantera, pero Orio le ha puesto las cosas difíciles, sobre todo cuando se han puesto de par en par en la ciaboga. Sin embargo, en el último largo Arraun Lagunak ha sido la más fuerte y se han hecho con la novena bandera, con un tiempo de 10:27. Orio ha entrado a 3 segundos, Tolosaldea a 13 y Zumaia a 18.

Clasificación de la Bandera Rianxeira de la Liga Euskotren.

Clasificación general de la Liga Euskotren.

Liga Eusko Label

Lekittarra ha dominado la primera tanda y ha marcado un gran registro con un tiempo de 19:53. Ha aventajado en 13 segundos a Ares, que ha sido segunda, en 23 a Kaiku y en 25 a Cabo.

En la segunda tanda se ha podido ver un intenso duelo entre Urdaibai y Getaria, una al lado de la otra en todo momento. San Juan y Ondarroa, en cambio, se han quedado muy atrás. Todo se ha decidido en el último largo, cuando Urdaibai y Getaria han remado en la misma calle, demasiado cerca el uno del otro, y el juez ha tenido que señalar a Urdaibai que volviera a su calle. Al final, Getaria se ha impuesto por un segundo, con un tiempo de 19:48.

En la tanda de honor, Donostiarra ha estado mejor de lo habitual, especialmente con maniobras impecables en las ciabogas. Pero no ha podido con Orio, que una vez más ha brillado, y ha ido aumentando su ventaja de un largo a otro, hasta hacerse con la bandera con un tiempo de 19:34. Donostiarra ha sido segunda, Zierbena tercera y Hondarribia cuarta. Estas dos últimas, han quedado por detrás de Getaria, Urdaibai y Lekittarra en la clasificación general de la regata.

Clasificación de la Bandera Concello de Boiro de la Liga Eusko Label.