Remo Aplazadas las regatas de Castro de este viernes debido a las altas temperaturas EITB Publicado: 14/08/2025 15:06 (UTC+2) Última actualización: 14/08/2025 15:56 (UTC+2) Se iban a disputar las jornadas 13 y 14 de las ligas ARC1 y ETE respectivamente. La embarcación de Santurtzi lidera la LIga ARC-1. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Bertan behera geratu dira Castron larunbat honetan jokatzekoak ziren estropadak, temperatura altuengatik

El fuerte calor previsto para este viernes, 15 de agosto, ha obligado a suspender las regatas de la Liga ARC-1 y la Liga ETE que estaban programadas que se disputasen en Castro-Urdiales.

En un comunicado hecho publico este jueves por la tarde, los organizadores de la prueba han justificado la decisión tomada "siguiendo las recomendaciones de la autoridad administrativa autonómica competente en base a las indicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)".

Según la previsión meteorológica hecha publica por AEMET, el termómetro podría alcanzar los 35 ºC a la hora de la disputa de las dos pruebas, entre las 11:30 y las 14:00 de la tarde.

Las pruebas en liza correspondían a las jornadas 13 y 14 de las ligas ARC-1 y ETE respectivamente, donde Santurtzi y Zarautz encabezan las clasificaciones. De esta manera, la siguiente fecha en el calendario de las dos competiciones será la del próximo sábado por la mañana en Zarautz, mientras que se baraja el 24 de agosto como opción para recuperar las regatas aplazadas.