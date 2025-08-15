Remo Ligas Eusko Label y Euskotren Orio tratará de sentenciar la liga en la doble jornada de la Bandera de Zarautz Agencias | EITB Media Publicado: 15/08/2025 18:15 (UTC+2) Última actualización: 15/08/2025 19:06 (UTC+2) Por su parte, en la categoría femenina, Donostia Arraun Lagunak luchará por llevarse la Bandera de Zarautz para abrir hueco sobre su principal rival, Orio, y dejar así encarrilada la liga. La trainera de Orio en plena regata. Foto: Aitor Arrizabalaga / ACT Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Oriok liga erabakita uzteko kolpea eman nahi du Zarautzen

La trainera de Orio es la gran favorita para adjudicarse la bandera más especial de la Liga Eusko Label en la doble jornada de este fin de semana en Zarautz, de la que puede salir además como virtual campeona ante la enorme distancia con la segunda clasificada, la Donostiarra.

Sigue en directo en ETB1 y eitb.eus las regatas de la Bandera Zarautz este sábado (17:15 horas) y domingo (11:15 horas).

Orio no para de ganar y sumar regatas en una temporada en la que amenaza el récord absoluto que tiene Urdaibai con 14 banderas. Ahora los guipuzcoanos han conseguido ya 9 y pocos dudan de que sucederán a los vizcaínos en esta estadística.

Los oriotarras tendrán, no obstante, dura competencia porque Donostiarra, que defiende el título que logró en estas aguas en 2024, está fuerte y se ha colocado segunda demostrando que es un bote que va a más, mientras que Zierbena también conoce el sabor de un triunfo que ha probado dos veces este verano por lo que no se le puede descartar de la lucha por la victoria en Zarautz.

Esta bandera es especial porque tiene un formato similar al de La Concha, pues se suman los tiempos de ambas jornadas para decidir el campeón absoluto, aunque también se reparten tanto el sábado como el domingo los puntos habituales de cada regata, con 12 para el vencedor y uno para el último clasificado.

Si Orio cumpliera los pronósticos y se alzara con la bandera de Zarautz sólo una hecatombe podría apartarle del título, dado que quedarían únicamente seis banderas por delante y tiene ahora un margen de 24 puntos.

La trainera de Donostia Arraun Lagunak durante una regata. Foto: Aitor Arrizabalaga / ACT

En cuanto a la Liga Euskotren, también se presenta con alicientes porque Donostia Arraun Lagunak, que a estas alturas ya se había llevado el título la pasada temporada, tiene la situación bien encarrilada para reeditarlo.

Sin embargo, no se debería confiar pues Orio acecha a solo seis puntos y una mala jornada podría estrechar mucho sus opciones.