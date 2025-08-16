Remo Ligas ARC-1 y ETE La regata de la ARC-1 aplazada el viernes se disputará el 24 de agosto y la de la liga ETE queda suspendida EITB MEDIA Publicado: 16/08/2025 13:04 (UTC+2) Última actualización: 16/08/2025 13:05 (UTC+2) Ambas regatas fueron suspendidas por las altas temperaturas previstas para la jornada del viernes 15 de agosto. Han sido los clubes de la ARC-1 y la ETE quienes han tomado la decisión en dos votaciones llevadas a cabo este mismo sábado. La trainera de Santurtzi. Imagen: EITB. Whatsapp

Los clubes de las ligas ARC-1 y ETE reunidos este sábado en Zarautz han decidido, en sendas votaciones, que la regata aplazada este viernes correspondiente a la 13ª jornada de la ARC-1 se dispute el domingo 24 de agosto y que, en cambio, la de la liga ETE correspondiente a la 14ª jornada quede finalmente suspendida.

Concretamente, en el caso de la ARC-1, los clubes han aprobado disputar la regata el día 24 por 8 votos a favor y 4 en contra, cumpliendo así la mayoría de dos tercios necesaria para dar el visto bueno a la fecha propuesta.

Anteriormente se ha sometido a votación la posibilidad de disputar la regata dos días antes, el viernes 22, pero ha sido rechazada con 9 votos en contra y solo tres a favor.

Liga ETE

En lo que respecta a la liga ETE, solo se ha votado la opción de disputar la regata el domingo 24 de agosto. La propuesta ha recibido 5 votos a favor y 4 en contra, por lo que ha sido finalmente rechazada al no conseguir el apoyo necesario de dos tercios de los clubes presentes.

Así las cosas, la segunda división femenina está a una sola jornada, la que se disputará el sábado 23 de agosto en Bilbao, para su final.