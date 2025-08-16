Remo Ikurriña de Zarautz Orio sufre al principio para ganar luego con autoridad la primera jornada de la Ikurriña de Zarautz Agencias | EITB Media Publicado: 16/08/2025 20:26 (UTC+2) Última actualización: 16/08/2025 21:54 (UTC+2) Orio ha dejado encarrilada la Ikurriña de Zarautz al meter 12 segundos a Urdaibai y Zierbena en la primera jornada. 1:20 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Oriok bideratuta utzi du Zarauzko Ikurrina, hasieran sufritu badu ere

Orio suma y sigue en un verano pleno de éxitos y encarrila el triunfo en la Bandera de Zarautz al ganar con autoridad la primera de las dos jornadas que le pueden convertir también en virtual ganador de la Liga Eusko Label de traineras.

Orio, en una tanda de honor en la que tuvo la dura competencia de Donostiarra, triunfadora aquí en 2024, Zierbena y Urdaibai, quiso apretar desde la primera palada, pero su ritmo lo aguantaron perfectamente sus rivales y sería Zierbena la que llevó la iniciativa durante buena parte de la carrera.

Las cosas transcurrieron en la máxima igualdad en la segunda ciaboga, con todos los botes en tres segundos en lo que puede ser el momento más emocionante e igualado de la temporada, aunque Orio parecía medir sus esfuerzos y comenzaba ya a incrementar su ritmo de palada.

El último giro sería la génesis del triunfo oriotarra porque en el último largo Orio metió esa marcha de más que parece tener su bote y empezó a endosarle segundos a sus adversarios, para plantarse en meta con suficiencia y dejar muy encaminado el título en Zarautz este domingo.

Orio saca ya 27 puntos a Zierbena en la general, por lo que parece casi una utopía que pierda tan ubérrima renta en las pruebas que quedan y ahora su siguiente objetivo es batir el récord de banderas que ostenta Urdaibai (14), hito conseguido la pasada temporada.

La tanda intermedia tenía un claro favorito al triunfo en la embarcación de una trainera de Hondarribia que quería volver a brillar en unas aguas en las que el pasado año se adjudicó una de las dos jornadas y, aunque el bote fronterizo lo hizo de maravilla, Getaria lo hizo un poco mejor para vencer en un espléndido largo final y bogará el domingo en tanda de honor en lugar de Donostiarra.

La tanda con las cuatro últimas clasificadas constató que solo un milagro podrá evitar el descenso de categoría de la gallega Cabo, otra vez última clasificada y para Kaiku también es ya una quimera eludir el play off para resolver su continuidad la próxima campaña en la máxima categoría del remo aunque logró una meritoria octava plaza.

Clasificación de la primera jornada de la Ikurriña de Zarautz.