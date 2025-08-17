Remo Ikurriña de Zarautz Orio y Arraun Lagunak no dan lugar a la sorpresa y triunfan en aguas de Zarautz Agencias | EITB Media Publicado: 17/08/2025 14:22 (UTC+2) Última actualización: 17/08/2025 17:12 (UTC+2) Tanto Orio como Donostia Arraun Lagunak se han llevado la Ikurriña de Zarautz al imponerse de manera contundente en ambas jornadas y, por lo tanto, han dejado prácticamente sentenciadas las ligas Eusko Label y Euskotren, respectivamente. Orio y Donostia Arraun Lagunak celebran su victoria en Zarautz. Foto: Aitor Arrizabalaga | ACT Whatsapp

Euskaraz irakurri: Sorpresarik gabe Zarautzen: Orio eta Arraun Lagunak garaile

Orio y Donostia Arraun Lagunak no han fallado, han cumplido los pronósticos y se han llevado la Ikurriña de Zarautz tras imponerse este domingo con gran autoridad al igual que lo hicieron en la regata de la primera jornada. Así, ambas traineras han dejado más que encarriladas las ligas Eusko Label y Euskotren, respectivamente.

La tripulación oriotarra partía con una ventaja de la víspera de 12 segundos sobre Urdaibai y Zierbena, y 15 sobre Getaria, pero su intención, en una temporada pletórica, estaba lejos de la especulación con esa renta y quería volver a imponer su autoridad en aguas de Zarautz.

La líder de la Liga Eusko Label empezó mejor que el sábado y fue enseñando popa desde el inicio a sus rivales para desalentarles de cualquier pretensión de porfiarle siquiera el triunfo parcial, y sus adversarias siguieron con entusiasmo su estela pero solo hasta la primera ciaboga.

También, al igual que ocurrió el sábado, el último giro sería decisivo, porque Zierbena entró en un pañuelo con los aguiluchos pero, en el largo final, empezó le penitencia impuesta por Orio a todas sus compañeras de tanda, que comenzaron a encajar una cantidad importante de segundos.

Este último tramo fue una delicia para los aficionados oriotarras, que vieron volar a la San Nicolás, mientas la lucha por la segunda plaza la dirimían una Getaria que va a más en esta parte final de la temporada y Zierbena que se llevaría ese puesto de privilegio.

La tanda intermedia tenía el claro favoritismo de una embarcación de Donostiarra que entraba en este grupo por el mal sábado que tuvo, en el que le perdió el puesto entre las mejores ante una Getaria acostumbrada a las aguas de su vecina localidad, y los de la capital guipuzcoana se exhibirían este domingo superando también a Hondarribia.

La mañana de regatas había sido iniciada con la primera tanda de las últimas clasificadas, entre las que había duelo gallego, que al final no sería tal, entre Cabo y el bote de Ares, que se llevó con claridad la disputa sobre la trainera de Boiro, que sigue bien anclada en la última plaza de la general y todo indica que dejará la élite la próxima temporada. La tanda la ganó Ondarroa por décimas sobre Lekittarra.

La prueba femenina tuvo poca historia por la gran superioridad de la líder Donostiarra Arraun Lagunak sobre su perseguidora Orio, otra vez con Tolosaldea segunda, de forma que a las donostiarras, a falta de dos regatas, les basta con ganar una de ellas para reeditar matemáticamente el título de la Liga Euskotren.

Además de llevarse la Ikurriña de Zarautz, la Lugañene ha bogado más rápido que ayer lo que le ha servido para batir el récord en este campo de regateo, que correspondía al año 2016, y establecer la nueva marca en 10 minutos y 9 segundos.

