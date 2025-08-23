Remo
Bandera de Ondarroa
Arraun Lagunak conquista su cuarta Liga Euskotren en Ondarroa
G. P. A. | EITB MEDIA
La trainera patroneada por Joana Halsouet se ha proclamado campeona tras llevarse la Bandera de Ondarroa por centésimas ante Tolosaldea en la penúltima jornada de liga.
Euskaraz irakurri: Donostia Arraun Lagunakek laugarren aldiz irabazi du Euskotren Liga
Donostia Arraun Lagunak ha ganado su cuarta Liga Euskotren, la tercera consecutiva, al adjudicarse este sábado la Bandera de Ondarroa en la penúltima jornada de liga.
Aunque han terminado triunfando, la regata no ha sido un mero trámite para las de Juan Mari Etxabe. Al contrario, Arraun Lagunak no ha mostrado su habitual poderío desde el inicio y ha ido en tercer lugar durante el primer largo, por detrás de Tolosaldea y Orio.
Tras la maniobra, Arraun Lagunak ha comenzado la remontada adelantando a Orio y recortando distancias sobre Tolosaldea, que ha realizado una gran regata.
Ambas embarcaciones han mantenido una intensa lucha por la victoria y los metros finales han sido muy emocionantes, hasta el punto de que los jueces han tenido que consultar las imágenes del fotofinish antes de confirmar que la vencedora, una vez más, ha sido Arraun Lagunak por apenas unas centésimas sobre Tolosaldea, lo que ha desatado la euforia en la Lugañene.
Las de Juan Mari Etxabe han sido las mejores durante toda la temporada, y hoy, al hacerse también con la Bandera de Ondarroa, han sumado su 12ª victoria en 15 jornadas.
Con este triunfo se han proclamado campeonas de Liga Euskotren por cuarta vez, la tercera consecutiva, y ahora lucharán por culminar una temporada perfecta adjudicándose la tan preciada Bandera de La Concha.
Por otro lado, en la primera tanda, Donostiarra y Hondarribia han mantenido una dura pugna por evitar el descenso directo a la liga ETE.
Hondarribia ha comenzado fuerte y pronto se ha puesto en cabeza, pero Donostiarra, que iba en último lugar, ha realizado una gran remontada hasta concluir la regata, que ha ganado Astillero, por delante de Hondarribia con 26 centésimas de ventaja.
A pesar de que el descenso directo se decidirá en la última jornada de liga que se disputará el domingo en aguas de Getaria, el resultado de hoy supone un varapalo para los intereses de Hondarribia, que ha visto como su rival se aleja un punto más en la clasificación.
Clasificación de la Bandera de Ondarroa.
Clasificación de la Liga Euskotren tras finalizar la 15ª jornada.