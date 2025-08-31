Remo Bandeira Concello de Ares Orio conquista la Liga Eusko Label llevándose la Bandera de Ares G. P. A. | EITB Publicado: 31/08/2025 14:13 (UTC+2) Última actualización: 31/08/2025 17:24 (UTC+2) Orio era la gran favorita para ganar la liga, y lo ha conseguido con merecimiento y autoridad. Urdaibai ha terminado en segundo lugar la regata de Ares, mientras que Donostiarra ha sido tercera. Cabo desciende a la segunda división del remo. 1:14 Whatsapp

Euskaraz irakurri: Oriok irabazi du Eusko Label Liga, Aresko Bandera bereganatuta

Orio se ha proclamado matemáticamente campeón de la Liga Eusko Label tras adjudicarse este domingo en la Bandeira Concello de Ares. A la San Nicolás le bastaba con quedar en quinta posición en la regata, pero no ha especulado con el resultado y se ha impuesto con la autoridad que ha mostrado durante toda la temporada.

Asimismo, los de Orio han igualado la marca de 14 victorias de Urdaibai, y tendrán la oportunidad de mejorarlo, ya que aún faltan dos jornadas para la conclusión de la liga.

La Bou Bizkaia, por su parte, ha realizado una gran regata y ha quedado en segundo lugar en aguas gallegas, mientras que Donostiarra ha sido tercera. En cuanto a la parte baja de la tabla, hoy se ha confirmado el descenso de Cabo a la segunda división del remo.

En la tanda de honor, Orio no ha salido con su habitual poderío y, aunque ha bogado desde el inicio en cabeza, Zierbena le seguía muy de cerca, con Urdaibai y Donostiarra a tres segundos.

La embarcación dirigida por Gorka Aranberri ha encarrilado su triunfo en la tercera vuelta, y terminado la regata con un tiempo de 20 minutos y 12 segundos para llevarse la Bandera de Ares y sentenciar matemáticamente la Liga Eusko Label.

El equipo que entrena por primera vez Iker Zabala buscará culminar la temporada perfecta ganando en La Concha y superando el récord de victorias de Urdaibai en las últimas dos jornadas de liga.

Por su parte, Zierbena y Urdaibai ha mantenido una dura pugna por el segundo puesto, que, finalmente, ha sido para los de Bermeo que han realizado una gran regata.

Además, los galipos se han hundido en el último largo y han sido superados por Donostiarra, que ha remontado para acabar tercera.

En la segunda tanda, que estuvo condicionada por la mala climatología, Hondarribia fue la más rápida, por delante de Getaria, San Juan y Lekittarra, mientras que en la primera Ondarroa se impuso con claridad tras realizar una gran regata. Cabo, ya descendido, ocupó el último lugar.

Clasificación de la Bandeira Concello de Ares.