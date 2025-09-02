Remo
Edición 130
Un total de 44 traineras lucharán por la Bandera de la Concha
AGENCIAS | EITB MEDIA
Lsa regatas clasificatorias se disputarán el 3 y 4 de septiembre, donde se decidirán los 16 equipos que competirán en los dos primeros fines de semana
-
Foto de archivo de la Bandera de la Concha 2024. EFE
Euskaraz irakurri: 44 traineru lehian, Kontxako Banderan
Un total de 44 traineras participarán en la edición de 2025 de la Bandera de La Concha, 22 embarcaciones en la prueba masculina y otras tantas en la femenina, con paridad en números y premios para ambas categorías.
La clasificatoria se disputará entre el 3 y 4 de septiembre, donde se decidirá las 16 tripulaciones que competirán en los dos primeros fines de semana de septiembre por el galardón más preciado y de mayor dotación económica de todas las regatas a nivel estatal.
La capital guipuzcoana tiene ya clasificadas por estatutos a Donostiarra en chicos y Arraun Lagunak en mujeres, lo que deja un número de 14 botes por definir. La presente edición, la 130, incorpora como principal novedad los premios al mejor patrón y patrona, galardón que no existía hasta la fecha.
Las regatas clasificatorias, tanto el miércoles como el jueves, serán emitidas, en directo, por eitb.eus y por ETB1, desde las 17:45 horas.
Traineras femeninas de la clasificatoria:
Grupo A
Astillero
Chapela
Hibaika
Hondarribia
Donostiarra
Orio
Tiran
San Juan
Tolosaldea
Zarautz
Zumaia
Grupo B
Mecos
Rianxo
Cabo da Cruz-Rianxeira-Boiro
Cesantes
Castropol
Deusto
Hernani
Kaiku
Lekittarra
Ondarroa
Traineras masculinas de la clasificatoria:
Grupo A
Bermeo
Ares
Cabo
Getaria
Kaiku
Lekittarra
Ondarroa
Orio
Hondarribia
San Juan
Zierbena
Grupo B
Arkote
Chapela
Hibaika
Lapurdi
Samertolameu
San Pedro
Sotera
Tiran
Zarautz
Zumaia