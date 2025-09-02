Remo Edición 130 Un total de 44 traineras lucharán por la Bandera de la Concha AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 02/09/2025 18:49 (UTC+2) Última actualización: 02/09/2025 19:01 (UTC+2) Lsa regatas clasificatorias se disputarán el 3 y 4 de septiembre, donde se decidirán los 16 equipos que competirán en los dos primeros fines de semana Foto de archivo de la Bandera de la Concha 2024. EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: 44 traineru lehian, Kontxako Banderan

Un total de 44 traineras participarán en la edición de 2025 de la Bandera de La Concha, 22 embarcaciones en la prueba masculina y otras tantas en la femenina, con paridad en números y premios para ambas categorías.

La clasificatoria se disputará entre el 3 y 4 de septiembre, donde se decidirá las 16 tripulaciones que competirán en los dos primeros fines de semana de septiembre por el galardón más preciado y de mayor dotación económica de todas las regatas a nivel estatal.

La capital guipuzcoana tiene ya clasificadas por estatutos a Donostiarra en chicos y Arraun Lagunak en mujeres, lo que deja un número de 14 botes por definir. La presente edición, la 130, incorpora como principal novedad los premios al mejor patrón y patrona, galardón que no existía hasta la fecha.

Las regatas clasificatorias, tanto el miércoles como el jueves, serán emitidas, en directo, por eitb.eus y por ETB1, desde las 17:45 horas.

Traineras femeninas de la clasificatoria:

Grupo A

Astillero

Chapela

Hibaika

Hondarribia

Donostiarra

Orio

Tiran

San Juan

Tolosaldea

Zarautz

Zumaia

Grupo B

Mecos

Rianxo

Cabo da Cruz-Rianxeira-Boiro

Cesantes

Castropol

Deusto

Hernani

Kaiku

Lekittarra

Ondarroa

Traineras masculinas de la clasificatoria:

Grupo A

Bermeo

Ares

Cabo

Getaria

Kaiku

Lekittarra

Ondarroa

Orio

Hondarribia

San Juan

Zierbena

Grupo B

Arkote

Chapela

Hibaika

Lapurdi

Samertolameu

San Pedro

Sotera

Tiran

Zarautz

Zumaia