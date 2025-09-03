Remo
18ª edición
21 traineras femeninas y 7 billetes en juego para la Bandera de la Concha, en la regata clasificatoria de hoy
EITB MEDIA
La prueba se podrá seguir, en directo, en ETB1 y eitb.eus, a partir de las 17:40 horas.
Arraun Lagunak, tras su victoria en la Bandera de la Concha 2024
Euskaraz irakurri: 21 traineru, Kontxako Banderarako zazpi txartel jokoan, gaurko sailkatze-estropadan
21 traineras femeninas participarán, este miércoles, 3 de septimbre, en la regata clasificatoria de la Bandera de San Sebastián, en Donostia.
La clasificatoria, como las dos jornadas de la Bandera de La Concha, se podrá seguir en directo, desde las 17:40 horas, por ETB1 y eitb.eus. Así, este miércoles, los equipos se pondrán en marcha a las 18:00 horas, en la modalidad de contrarreloj, y de ahí saldrán las siete embarcaciones que se clasificarán. El recorrido constará de 1,5 millas, con una sola ciaboga.
Los tiempos de esta clasificatoria no sirven para la competición real, que sumará los tiempos de las dos jornadas para determinar el sucesor de Arraun Lagunak, vigente campeón.
En cuanto a las dos jornadas que conforman la disputa de la regata de La Concha propiamente dicha, estas serán el 7 y 14 de septiembre. Las embarcaciones clasificadas para bogar en la modalidad femenina lo harán a partir de las 11:00 en las dos jornadas.
Participantes en la clasificatoria femenina del miércoles, 3 de septiembre:
Grupo A
Astillero
Chapela
Hibaika
Hondarribia
Donostiarra
Orio
Tiran
San Juan
Tolosaldea
Zarautz
Zumaia
Grupo B
Mecos
Rianxo
Cabo da Cruz-Rianxeira-Boiro
Cesantes
Castropol
Deusto
Hernani
Kaiku
Lekittarra
Ondarroa
NOTA: Donostiarra, la mejor trainera local, Arraun Lagunak, ya está clasificada por estatutos y completará los ocho botes que se jugarán la bandera.