Remo 18ª edición 21 traineras femeninas y 7 billetes en juego para la Bandera de la Concha, en la regata clasificatoria de hoy EITB MEDIA Publicado: 03/09/2025 08:54 (UTC+2) Última actualización: 03/09/2025 08:56 (UTC+2) La prueba se podrá seguir, en directo, en ETB1 y eitb.eus, a partir de las 17:40 horas. Arraun Lagunak, tras su victoria en la Bandera de la Concha 2024 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: 21 traineru, Kontxako Banderarako zazpi txartel jokoan, gaurko sailkatze-estropadan

21 traineras femeninas participarán, este miércoles, 3 de septimbre, en la regata clasificatoria de la Bandera de San Sebastián, en Donostia.

La clasificatoria, como las dos jornadas de la Bandera de La Concha, se podrá seguir en directo, desde las 17:40 horas, por ETB1 y eitb.eus. Así, este miércoles, los equipos se pondrán en marcha a las 18:00 horas, en la modalidad de contrarreloj, y de ahí saldrán las siete embarcaciones que se clasificarán. El recorrido constará de 1,5 millas, con una sola ciaboga.

Los tiempos de esta clasificatoria no sirven para la competición real, que sumará los tiempos de las dos jornadas para determinar el sucesor de Arraun Lagunak, vigente campeón.

En cuanto a las dos jornadas que conforman la disputa de la regata de La Concha propiamente dicha, estas serán el 7 y 14 de septiembre. Las embarcaciones clasificadas para bogar en la modalidad femenina lo harán a partir de las 11:00 en las dos jornadas.

Participantes en la clasificatoria femenina del miércoles, 3 de septiembre:

Grupo A

Astillero

Chapela

Hibaika

Hondarribia

Donostiarra

Orio

Tiran

San Juan

Tolosaldea

Zarautz

Zumaia

Grupo B

Mecos

Rianxo

Cabo da Cruz-Rianxeira-Boiro

Cesantes

Castropol

Deusto

Hernani

Kaiku

Lekittarra

Ondarroa

NOTA: Donostiarra, la mejor trainera local, Arraun Lagunak, ya está clasificada por estatutos y completará los ocho botes que se jugarán la bandera.