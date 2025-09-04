Remo Edición 130 21 traineras masculinas buscan hoy un billete para la Bandera de La Concha EITB MEDIA Publicado: 04/09/2025 09:00 (UTC+2) Última actualización: 04/09/2025 09:00 (UTC+2) La regata clasificatoria se podrá seguir en directo en ETB1 y eitb.eus, a partir de las 17:40. Foto de archivo de la Bandera de la Concha 2024. EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Gizonezkoen 21 traineru, gaur, Kontxako estropadan jokatzeko txartelaren bila

Un total de 21 traineras masculinas participarán en la regata clasificatoria de la Bandera de San Sebastián que se disputarán hoy, jueves 4 de septiembre, en Donostia.

La regata clasificatoria, así como las dos jornadas de la Bandera, se podrán seguir en directo por ETB1 y eitb.eus a las 17:40 horas. La clasificatoria se pondrá en marcha a las 18:00 en la modalidad contrarreloj, y de ahí saldrán las siete embarcaciones que se clasificarán. Un trayecto de 3 millas respectivamente será el recorrido de esta previa, con una sola ciaboga.

Los tiempos de esta clasificatoria no sirven para la competición real, que sumará los tiempos de las dos jornadas para determinar el sucesor de Urdaibai, vigente campeón.

En cuanto a las dos jornadas que conforman la disputa de regata de La Concha propiamente dicha, estas serán el 7 y 14 de septiembre. Las embarcaciones clasificadas para bogar en la modalidad femenina lo harán a partir de las 11:00 en las dos jornadas, mientras que las traineras masculinas competirán una hora más tarde, a las 12:00.

Participantes en la clasificatoria masculina del jueves, 4 de septiembre:

Grupo A

Bermeo

Ares

Cabo

Getaria

Kaiku

Lekittarra

Ondarroa

Orio

Hondarribia

San Juan

Zierbena

Grupo B

Arkote

Chapela

Hibaika

Lapurdi

Samertolameu

San Pedro

Sotera

Tiran

Zarautz

Zumaia

NOTA: Donostiarra, la trainera local mejor posicionada en la Liga Eusko Label, ya está clasificada por estatutos y completará los ocho botes que se jugarán la bandera.