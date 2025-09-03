Remo Bandera de La Concha Orden de salida de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha 2025 EITB MEDIA Publicado: 03/09/2025 12:40 (UTC+2) Última actualización: 03/09/2025 12:48 (UTC+2) La primera trainera en tomar la salida será Cabo. Por su parte, Chapela se encargará de cerrar la prueba contrarreloj. La regata clasificatoria otorgará siete billetes para la Bandera de La Concha. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: 2025eko Kontxako Banderaren emakumezkoen sailkatze-estropadaren irteera-ordena

Este miércoles, 3 de septiembre, se ha sorteado el orden de salida de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha, que se disputará esta tarde en la modalidad de contrarreloj y que se podrá seguir en directo, por ETB1 y eitb.eus, a partir de las 17:40.

El resultado del citado sorteo ha deparado que la primera embarcación en empezar a competir sea la trainera Cabo, siendo Lekittarra la encargada de cerrar el primer grupo en competir. A continuación, llegará el turno para las traineras que componen el segundo grupo, en el que se encuentran las integrantes de la Euskotren Liga. Así las cosas, será Tolosaldea quien bogará en primer lugar en este grupo, mientras que Chapela se encargará de poner punto y final a la regata.

Una vez finalizada la prueba, los delegados de las embarcaciones clasificadas se citarán en el Ayuntamiento de San Sebastián, para realizar el pertinente sorteo de tandas para este domingo, 7 de septiembre, primera jornada de competición. Dicho sorteo también se podrá seguir en directo por eitb.eus.

Orden de la regata clasificatoria:

PRIMER GRUPO

1- Cabo

2- Rianxo

3- Mecos

4- Hernani

5- Cesantes

6- Castropol

7- Deusto

8- Kaiku

9- Ondarroa

10- Lekittarra

SEGUNDO GRUPO

11- Tolosaldea

12- Hondarribia

13- San Juan

14- Zumaia

15- Tiran

16- Orio

17- Zarautz

18- Donostiarra

19- Hibaika

20- Astillero

21- Chapela