Remo Kontxako Bandera Orio, Tolosaldea, Donostiarra, Hibaika, Hondarribia, Astillero y Zumaia, clasificados para La Concha EITB Media Publicado: 03/09/2025 19:36 (UTC+2) Última actualización: 03/09/2025 22:44 (UTC+2) Competirán junto a Arraun Lagunak en la Bandera de La Concha, en las dos jornadas del 7 y 14 de septiembre. Los jueces han sancionado con 10 segundos a Zarautz, por lo que las zarauztarras se han quedado fuera. Debido a dicha sanción, Zumaia ha logrado el billete. 3:04 Whatsapp

Euskaraz irakurri: Orio, Tolosaldea, Donostiarra, Hibaika, Hondarribia, Astillero eta Zumaia, Kontxarako sailkatuta

Orio, Tolosaldea, Donostiarra, Hibaika, Zarautz, Hondarribia y Astillero se han clasificado para disputar la Bandera de La Concha. Por lo tanto, competirán junto a Arraun Lagunak en San Sebastián los próximos dos domingos; el 7 y el 14 de septiembre.

Orio ha marcado el mejor tiempo (11:42.50) en las aguas revueltas de la Bahía de La Concha. Tolosaldea ha finalizado segunda (11:49.24) a 6 segundos de las vencedoras. Donostiarra ha necesitado cinco segundos más que el equipo tolosarra (11:53.54). La cuarta mejor marca ha sido para Hibaika (11:59.90).

Zarautz ha marcado el quinto mejor registro (12:00.58), pero ha soltado la estacha antes de tiempo en la salida, por lo que ha recibido una sanción de 10 segundos, y se ha quedado fuera. Debido a dicha sanción, las zarauztarras han sido novenas en la clasificación final. El castigo impuesto a Zarautz ha permitido a Zumaia finalizar la regata en séptima posición, la última que garantizaba la clasificación. Las zumaiarras se han clasificado para la Bandera de La Concha con un tiempo de 12:05.90.

Hondarribia (12:02.90) ha sido quinta, y aunque ha descendido de la Liga Euskotren, luchará por la Bandera de La Concha.

Una de las sorpresas de la jornada la ha dado Astillero. El equipo cántabro ha sido sexto en la clasificación final, con una marca de 12:04.30, por lo que siete equipos de Gipuzkoa y uno de Cantabria lucharán por la Bandera de La Concha, los próximos dos domingos.

Sorteo de tandas

Tras finalizar la regata clasificatoria se ha celebrado el sorteo de las tandas de la primera jornada que se disputará el 7 de septiembre. En la primera tanda competirán: Astillero, Donostiarra, Tolosaldea y Arraun Lagunak. En cambio, en la segunda tanda bogarán: Hondarribia, Hibaika, Zumaia y Orio.

Clasificación final de la regata clasificatoria: