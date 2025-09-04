Remo
PRUEBA CONTRARRELOJ
Orden de salida de la regata clasificatoria masculina de la Bandera de la Concha 2025
EITB MEDIA
El primero en tomar la salida será Cabo, mientras que Tirán será la encargada de cerrar la regata.
-
Foto de artchivo de la Bandera de la Concha 2023. EFE
Este jueves por la mañana se ha sorteado el orden de salida de la regata clasificatoria masculina de la Bandera de la Concha que se disputará esta tarde en la modalidad de contrarreloj y que se podrá seguir en directo por ETB1 y eitb.eus a partir de las 17:40.
El resultado ha deparado que la primera en ponerse a bogar será Cabo, mientras que Kaiku cerrará el Grupo A. Tras, a priori, las embarcaciones más potentes, será turno para el Grupo B, donde Hibaika se pondrá en liza en primer lugar, tanto este grupo como la regata acabará cuando Tirán finalice su lucha contra el crono.
ORDEN DE SALIDA DE LA REGATA CLASIFICATORIA:
Grupo A
1. Cabo
2. San Juan
3. Bermeo
4. Lekittarra
5. Hondarribia
6. Orio
7. Ondarroa
8. Zierbena
9. Ares
10. Getaria
11. Kaiku
Grupo B
12. Hibaika
13. Zumaia
14. Lapurdi
15. Santurtzi
16. Arkote
17. Chapela
18. Meira
19. Zarautz
20. San Pedro
21. Tiran