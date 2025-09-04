Remo PRUEBA CONTRARRELOJ Orden de salida de la regata clasificatoria masculina de la Bandera de la Concha 2025 EITB MEDIA Publicado: 04/09/2025 12:38 (UTC+2) Última actualización: 04/09/2025 12:38 (UTC+2) El primero en tomar la salida será Cabo, mientras que Tirán será la encargada de cerrar la regata. Foto de artchivo de la Bandera de la Concha 2023. EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Este jueves por la mañana se ha sorteado el orden de salida de la regata clasificatoria masculina de la Bandera de la Concha que se disputará esta tarde en la modalidad de contrarreloj y que se podrá seguir en directo por ETB1 y eitb.eus a partir de las 17:40.

El resultado ha deparado que la primera en ponerse a bogar será Cabo, mientras que Kaiku cerrará el Grupo A. Tras, a priori, las embarcaciones más potentes, será turno para el Grupo B, donde Hibaika se pondrá en liza en primer lugar, tanto este grupo como la regata acabará cuando Tirán finalice su lucha contra el crono.

ORDEN DE SALIDA DE LA REGATA CLASIFICATORIA:

Grupo A

1. Cabo

2. San Juan

3. Bermeo

4. Lekittarra

5. Hondarribia

6. Orio

7. Ondarroa

8. Zierbena

9. Ares

10. Getaria

11. Kaiku

Grupo B

12. Hibaika

13. Zumaia

14. Lapurdi

15. Santurtzi

16. Arkote

17. Chapela

18. Meira

19. Zarautz

20. San Pedro

21. Tiran