Remo Clasificatoria Bermeo, Orio, Zierbena, Hondarribia, Getaria, San Juan y Lekittarra logran los billetes para La Concha EITB Media Publicado: 04/09/2025 19:36 (UTC+2) Última actualización: 04/09/2025 22:16 (UTC+2) Los siete equipos competirán por la Bandera de La Concha junto a Donostiarra el 7 y el 14 de septiembre. Cabe destacar la clasificación de Lekittarra tras 26 años ausente y la de San Juan después de 8 años desde su última clasificación. Lekittarra y San juan, clasificados para La Concha tras 26 y 8 años respectivamente. Foto: EITB Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Bermeo, Orio, Zierbena, Hondarribia, Getaria, San Juan eta Lekittarra sailkatu dira Kontxako Banderarako

Bermeo, Orio, Zierbena, Hondarribia, Getaria, San Juan y Lekittarra se han hecho con los billetes para la Bandera de La Concha al ser los siete mejores de la regata clasificatoria. Todos ellos, junto a Donostiarra lucharán por el título en las jornadas del 7 y 14 de septiembre.

Bermeo ha sido el mejor en las aguas revueltas de la Bahía de La Concha, con una marca de 21:01.40. Orio ha sido segundo (21:11.04), a 9 segundos, mientras que Zierbena (21:13.94) ha finalizado en tercera posición, a pesar de la guiñada que ha sufrido tras la ziaboga; sin embargo, le ha dado la vuelta con un gran trabajo en el largo de la vuelta, y estará en la Bandera de La Concha.

Hondarribia ha finalizado la regata clasificatoria en cuarta posición, con un tiempo de 21:22.82, y a menos de un segundo de ellos ha entrado Getaria (21:23.64). San Juan (21:29.08) ha necesitado cinco segundos más que los getariarras y ha logrado clasificarse para La Concha después de 8 años.

Lekittarra también ha logrado un hito histórico, ya que finalizado séptimo (21:29.46) y se ha clasificado para la Bandera de La Concha tras 26 años sin lograrlo. Para ello ha tenido que esperar a que varios rivales acabasen el trabajo. Al final, ninguno de los que faltaban por finalizar la regata ha superado el tiempo del equipo de Lekeitio y la felicidad se ha adueñado de la trainera vizcaína.

Sorteo de tandas:

Tras la finalización de la regata clasificatoria se ha celebrado el sorteo de las tandas para la primera jornada del 7 de septiembre. En la 1ª tanda bogarán: Bermeo, Orio, Getaria y Zierbena. Por otro lado, en la 2ª tanda remarán: Donostiarra, Lekittarra, San juan y Hondarribia.

Clasificación de la regata clasificatoria: