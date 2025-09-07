Remo Bandera de La Concha Sorteo de calles de la 1ª jornada de la Bandera de la Concha 2025 EITB MEDIA Publicado: 07/09/2025 09:31 (UTC+2) Última actualización: 07/09/2025 09:31 (UTC+2) La regata femenina comenzará a las 11:00, mientras que la masculina lo hará una hora más tarde, a las 12:00. La trainera de Arraun Lagunak durante una regata de esta temporada Foto: ACT Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: 2025eko Kontxako Banderaren lehen jardunaldiko kaleen zozketa

El sorteo de calles realizado esta mañana en el Ayuntamiento de San Sebastián cara a la primera jornada de la Bandera de la Concha que se disputará este domingo a partir de las 11:00 de la mañana ha deparado el siguiente resultado:

REGATA FEMENINA

1ª tanda:

Calle 1: Donostiarra

Calle 2: Astillero

Calle 3: Tolosaldea

Calle 4: Arraun Lagunak

2ª tanda:

Calle 1: Hibaika

Calle 2: Hondarribia

Calle 3: Orio

Calle 4: Zumaia

REGATA MASCULINA

1ª tanda:

Calle 1: Zierbena

Calle 2: Getaria

Calle 3: Bermeo

Calle 4: Orio

2ª tanda :

Calle 1: Lekittarra

Calle 2: Hondarribia

Calle 3: Donostiarra

Calle 4: San Juan