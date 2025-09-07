Remo
Bandera de La Concha
Sorteo de calles de la 1ª jornada de la Bandera de la Concha 2025
La regata femenina comenzará a las 11:00, mientras que la masculina lo hará una hora más tarde, a las 12:00.
La trainera de Arraun Lagunak durante una regata de esta temporada Foto: ACT
Euskaraz irakurri: 2025eko Kontxako Banderaren lehen jardunaldiko kaleen zozketa
El sorteo de calles realizado esta mañana en el Ayuntamiento de San Sebastián cara a la primera jornada de la Bandera de la Concha que se disputará este domingo a partir de las 11:00 de la mañana ha deparado el siguiente resultado:
REGATA FEMENINA
1ª tanda:
Calle 1: Donostiarra
Calle 2: Astillero
Calle 3: Tolosaldea
Calle 4: Arraun Lagunak
2ª tanda:
Calle 1: Hibaika
Calle 2: Hondarribia
Calle 3: Orio
Calle 4: Zumaia
REGATA MASCULINA
1ª tanda:
Calle 1: Zierbena
Calle 2: Getaria
Calle 3: Bermeo
Calle 4: Orio
2ª tanda:
Calle 1: Lekittarra
Calle 2: Hondarribia
Calle 3: Donostiarra
Calle 4: San Juan