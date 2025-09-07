Cerrar

Remo

Remo

Remo

Bandera de La Concha

Sorteo de calles de la 1ª jornada de la Bandera de la Concha 2025

EITB MEDIA

La regata femenina comenzará a las 11:00, mientras que la masculina lo hará una hora más tarde, a las 12:00.

  • La trainera de Arraun Lagunak durante una regata de esta temporada Foto: ACT

    La trainera de Arraun Lagunak durante una regata de esta temporada Foto: ACT

Euskaraz irakurri: 2025eko Kontxako Banderaren lehen jardunaldiko kaleen zozketa

El sorteo de calles realizado esta mañana en el Ayuntamiento de San Sebastián cara a la primera jornada de la Bandera de la Concha que se disputará este domingo a partir de las 11:00 de la mañana ha deparado el siguiente resultado:

 

REGATA FEMENINA

1ª tanda:

Calle 1: Donostiarra

Calle 2: Astillero

Calle 3: Tolosaldea

Calle 4: Arraun Lagunak

2ª tanda:

Calle 1: Hibaika

Calle 2: Hondarribia

Calle 3: Orio

Calle 4: Zumaia

 

REGATA MASCULINA

1ª tanda:

Calle 1: Zierbena

Calle 2: Getaria

Calle 3: Bermeo

Calle 4: Orio

2ª tanda:

Calle 1: Lekittarra

Calle 2: Hondarribia

Calle 3: Donostiarra

Calle 4: San Juan

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online