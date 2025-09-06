Remo Bandera de La Concha Arraun Lagunak y Orio, favoritas en una primera jornada en la que no se descartan sorpresas Agencias | EITB Publicado: 06/09/2025 13:15 (UTC+2) Última actualización: 06/09/2025 13:21 (UTC+2) La regata podrá seguirse en directo a partir de las 10:45 horas en eitb.eus y ETB1. Orio y Arraun Lagunak, las favoritas a batir. Imagen: EITB. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Arraun Lagunak eta Orio faborito nagusi ezustekoetarako egokia izan daitekeen lehenengo jardunaldian

Arraun Lagunak y Orio parten como grandes favoritas en la primera jornada de la Bandera de La Concha que se disputa este domingo y que podrá seguirse en directo, a partir de las 10:45 horas, en ETB1 y eitb.eus.

En lo que respecta a la regata masculina, Orio no podrá confiarse mucho porque en la clasificatoria fue Bermeo la que marcó el mejor tiempo y al acecho está también Zierbena, que espera cualquier error de la San Nicolás para batirle, algo que ha logrado en tres ocasiones entre los meses de julio y agosto.

El sorteo de tandas ha deparado que tres de las grandes favoritas: Orio, Urdaibai y Zierbena remen en la primera junto a Getaria, lo que puede suponer una final anticipada porque han sido las mejores de la temporada con permiso de la Donostiarra.

Precisamente, el bote local Donostiarra, que se ha adjudicado una bandera este verano y que estará muy motivado al bogar en casa, lo tiene más complicado ya que se junta con Hondarribia, Lekittarra y San Juan, con un nivel inferior en teoría, lo que podría condicionar sus tiempos.

Arraun Lagunak, gran favorita en féminas

La trainera donostiarra de Arraun Lagunak es la principal favorita para reeditar el título conseguido en 2023 y 2024 en la Bandera de La Concha en la prueba femenina, con Orio y Tolosaldea como principales rivales y Astillero como único bote no guipuzcoano.

La primera jornada de la gran cita del verano del remo llega este domingo en un gran momento para Arraun Lagunak que, además de haber ganado la liga femenina y de conseguir 12 banderas esta temporada, conoce el campo de regateo a la perfección porque es uno de sus lugares de entrenamiento

Un escalón por debajo de Arraun está la trainera de Tolosaldea, que, tras ganar dos banderas en la temporada, ha sido subcampeona de la liga y ha depositado muchas ilusiones en esta gran cita en la que claramente aspira al podio final junto con Orio, otra embarcación que sueña con al menos repetir el segundo puesto del pasado año.

Suma de tiempos

Como es habitual, en ambas regatas el crono conseguido en esta primera jornada se sumará al de la segunda, siete días más tarde, para dictaminar quiénes serán los ganadores de la Bandera de La Concha 2025.