Remo Bandera de La Concha Arraun Lagunak gana con autoridad la primera jornada de La Concha, tras aventajar en 10 segundos a Tolosaldea L.U | EITB Publicado: 07/09/2025 12:02 (UTC+2) Última actualización: 07/09/2025 14:47 (UTC+2) La "Lugañene" se ha llevado la victoria en la 1ª jornada de la Bandera de La Concha 2025, con 10 segundos de ventaja sobre la segunda, Tolosaldea. Orio ha sido tercera, a 10 segundos y 84 centésimas, y Zumaia cuarta, a 15 segundos.

Arraun Lagunak, vigente campeona de la Bandera de la Concha, va camino de reeditar sus títulos de 2024 y 2023 ya que afrontará con diez segundos de ventaja la segunda y decisiva jornada del próximo domingo sobre Tolosaldea y Orio, las otras aspirantes al triunfo aunque en una posición más alejada de lo previsto.

La primera tanda de la primera jornada de esta regata, disputada este domingo, agrupaba a las principales favoritas salvo Orio, que bogaba en la segunda, y presentaba el gran duelo entre Arraun Lagunak y Tolosaldea, que ha salido contestataria en la liga regular este verano con dos triunfos y su subcampeonato.

En la primera tanda han competido Donostiarra (calle 1), Astillero (calle 2), Tolosaldea (calle 3) y Arraun Lagunak (calle 4). Arraun Lagunak se ha puesto en cabeza con una salida muy buena, destrozando a sus rivales desde el primer momento. La maniobra de la primera ciaboga lo ha hecho con una ventaja de 5 segundos sobre Tolosaldea, y 10 sobre Donostiarra y Astillero. Además, en el largo de vuelta la embarcación patroneada por Joana Halsout ha ampliado su ventaja sobre sus rivales con una exhibición.

La trainera dirigida por Juan Mari Etxabe ha ganado la primera tanda con total autoridad, con una marca de 10 minutos y 29 segundos. Tolosaldea ha sido segunda, a 10 segundos; Donostiarra tercera (+24 segundos) y Astillero cuarta (+25 segundos).

La segunda tanda tenía una embarcación muy favorita al resto, Orio, y la cuadrilla amarilla no ha tenido reparos en dejarlo muy claro desde la palada inicial para alejar a sus competidores a las primeras de cambio.

Orio ha tenido que bogar casi en solitario, como una contrarreloj, ya que superaba claramente a Zumaia, su rival más competente, y las distancias eran mucho más acusadas con Hibaika y Hondarribia, que ya se había llevado el premio clasificándose para la mejor bandera del verano.

El tramos de vuelta se le ha hecho largo a una trainera de Orio que se ha afanado en limar tiempos para tener opciones el domingo venidero, lo que tendrá ya harto difícil al dejarse 10 segundos, como Tolosaldea, una diferencia que parece insalvable a poco que Arraun Lagunak mantenga el nivel exhibido.